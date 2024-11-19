謝盈萱在Netflix影集《影后》中以唐老鴨的聲音，又哭又笑向老公薛仕凌質問婚外情，引起全網熱烈討論，網友力讚「謝盈萱這段太強了，簡直封神！」、「兩次流鼻血不同反應的寓意太強啦！」觀眾好奇，這段唐老鴨與米老鼠神來一筆的台詞，該不會是謝盈萱的即興發揮，謝盈萱19日與薛仕凌一起現身受訪，表示那其實是原始劇本中的台詞，並還原當天拍攝狀況。

謝盈萱說，「那天拍吵架戲拍了很久，大概至少3頁起跳的場次，拍到流鼻血的時候，大家都很累了，其實前兩2、3顆鏡頭就差不多，但我一直覺得好像還有什麼別的東西，還是想上訴！」後來再拍了幾顆鏡頭，拍完之後，自己看到成品也不確定用的是哪一顆，「就是給幾顆不一樣的方向！」因為她覺得劇中角色「薛亞之」有句話沒跟李子齊講清楚，「他一直覺得薛亞之什麼事都幫他做得好好的，但不管我在外面是什麼身分，我希望回到這個空間我就是個女人，好像這件事情已經被忽略了，我覺得應該用曾經是戀人、夫妻的關係看待這件事，所以還是跟劇組上訴了，至於最後是用哪一顆，老實說我也看不出來。」

薛仕凌、謝盈萱於《影后》飾演夫妻。（Netflix提供）

薛仕凌則表示，「因為這場爭執戲是兩個角色的關鍵場次之一，所以滿耗精神的，但我記得我當時滿過癮的，自己在看最後成品的時候，除了因為戲而產生的激動外，還能感受到一股心跳很快的快感，很幸運和榮幸能跟大家一起共事。」

在最後一集中的剪輯室裡，看著戲中的史艾瑪（林廷憶飾），李子齊默默流下眼淚，薛亞之因此決定離婚。大家都在問李導究竟是為了什麽而哭，對此薛仕凌表示：「我覺得在那一場戲中，李子齊的心情絕對不會只有單一種情緒，可能是感嘆自己的電影終於拍完、剪輯得很完美，當然其中一種心情可能也是感嘆這段逝去的感情，但我想這就留給觀眾自行領悟了。」

至於現實中遇到另一半劈腿會原諒？謝盈萱說，事情永遠都沒有完全的二元黑跟白，「尤其到這年紀，還是會先聽一下對方的說法。會不會原諒，要看到底是什麼情況。劇中最後那一幕，是薛亞之很明白了，他有種情感留在那裡，她還要嗎？已經這麼多次，不要了！」

《影后》夫妻檔薛仕凌、謝盈萱19日一起受訪。（陳俊吉攝）

而她劇中名字薛亞之，屢被指與楊謹華前閨密蕭亞軒的本名蕭雅之撞名？謝盈萱表示：「我真的沒想到！」至於劇中是否有她自己的故事，她笑回：「我沒有貢獻故事，顯然我不夠獵奇。大家都會提供一些案例經驗，例如收到粉絲寄的可怕、血腥的禮物，或者被跟蹤，可能我應該不是這種偶像路線，沒有被跟過，但狗仔有啦！」她幽默笑說，可能下次應該轉身跟狗仔說：「說謝謝你跟我，我覺得自己好重要！」不過她後來想到她有提供考駕照的故事，因為發現現在跟以前考駕照的過程不一樣，讓編導嚴藝文覺得太妙了。

被問及劇中除了自己的角色外，最想挑戰的是哪一位，沒想到謝盈萱、薛仕凌不約而同地表示想飾演史艾瑪的角色，謝盈萱笑說：「劇本出來，覺得壁虎很有趣。每個角色都很有趣，因為劇本寫得太好，當時不想演女演員，想演不一樣的角色，如果戲裡有跟演員無關的，記者、妝髮師都可，站在另一個角色看女演員，也是一種詮釋。除了壁虎以外的話，如果再年輕一點當然想挑戰史艾瑪，但是廷憶真的表現得太好，我再年輕一點遇到這樣的演員，我也會覺得我退出，能力能不能到像廷憶這樣子也很難說。」

薛仕凌則表示：「我也想演史艾瑪，會想到跟我自己以前很多經歷都滿像的，包含一些比較怪的試鏡經驗，也讓我喚起一些PTSD。」

薛仕凌19日受訪。（陳俊吉攝）