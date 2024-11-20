《路透》先前引用消息指出，中華航空將簽訂一項可能達40億美元的長途客機訂單，波音、空巴拆分採購，外界質疑有政治目的。對此，華航董事長謝世謙今強調「沒有政治力介入」，經過專業審慎評估後，會選擇適合華航的機型。

國民黨立委黃健豪表示，華航後續要換的飛機，從過去長期使用空巴的機隊，要換成波音，無論在飛行員訓練、飛機系統，波音和空巴都不一樣，組員的安排也會不同，且近年波音爭議多，最重要還是飛航安全，質疑這筆採購案是否有政治力介入。

謝世謙說明，這筆採購沒有政治力介入，華航在評估購機時，會請國外顧問公司協助評估，製造商的飛機嚴格說起來都是好飛機，哪些機型適合華航比較重要，目前空巴比例較波音多，一般航空公司都是比例各半，他強調機型選擇上「都有經過專業審慎評估」。

黃健豪也提到，英國非營利獨立調查機構Skytrax公布最新全球最佳航空公司排名，長榮航空較去年進步一名，星宇航空進步四名，華航退步三名。

謝世謙則說，華航這次沒接受評鑑，尊重其結果，目前華航老舊機型內裝較差，但新飛機都符合標準，會等所有老舊機隊汰除，較有一致性時，再參加評鑑。