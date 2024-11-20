BWF超級750系列中國羽球大師賽，20日的男單32強賽，大會第8種子、寶島一哥周天成和法國拉尼耶（Alex Lanier）進行兩人今年第3次交手，又是一場接近1個半小時的激烈對抗，最終周天成17比21、21比18、13比21飲恨，提前結束這一站賽事。

第1局周天成在2比1領先後被拉尼耶一波連得11分甩開，該局中後段周天成一度追到17比20只剩3分差距，拉尼耶還是先下一城；第2局雙方分數接近，12次分數平手，也數次互換領先，周天成在18比18後連下3分，鎖定第2局，也將比賽逼進決勝第3局。

第3局拉尼耶4比0佔得先機，一直處於追分一方的周天成，曾追到8比9只剩1分落後，可惜差一口氣翻盤，中段拉尼耶又靠連得4分稍稍拉開分差，在這一局一路領先、握有9個賽末點優勢下淘汰了周天成。

拉尼耶的打法跟策略似乎在對上周天成時有不錯效果，兩人去年第一次在BWF賽事交手就打滿3局，當時周天成經過72分鐘力戰勝出，今年8月日本公開賽兩人在決賽相逢，拉尼耶直落二扳回一城且摘下冠軍，10月北極公開賽周天成在1小時27分鐘的對抗再討回1勝，雙方這回第4次過招打了1小時22分鐘，周天成第3局雖救回了2個賽末點，無奈還是未能扭轉局勢。