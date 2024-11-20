疫後出國旅遊復甦，國民黨立委魯明哲指出，桃園機場去年準點率75.71％，仍有進步空間，觀察延誤原因與2019年相比，僅「地勤作業」獨未改善還增10.8％，另地勤作業所致的地安事件，人為因素導致的問題應避免，且桃園航勤在特殊天候人力調度與危機處理也有缺失待改進。

魯明哲今在立法院交通委員會指出，審計部報告顯示，去年桃機準點率75.71％，鄰近的香港76.00％、成田78.98％、樟宜78.47％，差距不大，不過若細看母數，以全年10萬架次計算，1％就是1000架次，仍有努力精進的空間。

交通部民航局長何淑萍回應，還有進步空間；交通部長陳世凱則說，影響人數多，當然需要進步。

國民黨立委魯明哲20日在立法院交通委員會質詢，提出地勤作業問題，要求桃勤公司改善。（蔡明亘攝）

分析疫情前後班機延誤增減比，魯明哲說，4大延誤原因包括來機晚到、飛航管制、班機調度及地勤作業，觀察2019年與去年，4項因素中僅「地勤作業」未改善且占比增加10.8％。

桃園航勤總經理蕭國智表示，地勤作業原則上都是根據航空公司提供的班機到離時間配合作業，若在班機飛航管制情況下，地勤公司對航班正確到離時間沒明確訊息情況下，會將人員留在機邊等候班機運作，就會造成人員調度困難，可能造成作業延誤。

魯明哲則說，全世界飛機都在飛，對很多國際觀光客，或國人來去其他國家，沒時間聽這些理由，人家也聽不懂，建議相關單位去了解，為何只有這項原因單獨成長？要求研議解決之道。

談及地安事件，魯明哲表示，地勤安全非常重要，2019年1至10月發生7件，時任交通部次長王國材赴桃機視察，討論時桃勤前董事長郭榮宗就提到「最大問題是人員未遵守SOP」，看到今年同期地安事件增至9件，期實幅度差不多，但人為問題仍應避免。

蕭國智說，內部開會持續強調安全至上，不管任何原因、班機延誤或時間壓力等，都要按照安全SOP來做，另外在安全管理系統，會蒐集各項風險，評估分析後作為案例，在人員訓練時宣導。

魯明哲也提到，凱米颱風期間，班機抵達至行李送到轉盤經過時間最長達到162分鐘，將近3小時，對於這類特殊天候的人力調配，桃勤是否能更有彈性，在危機處理方便，桃勤措施為調整出勤時段，但長勤還有請派遣公司協調人員出勤、協調非現場作業單位人員支援等，方法較多。

蕭國智回應，桃勤公司沒有與外部派遣公司簽合約，無法調度人力支援。

陳世凱則說，不能決定天災何時來，若長勤做得到，桃勤也應該做得到，長勤應變方法更有效率，桃勤應該要學習。