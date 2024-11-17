面對全球氣候變遷和新興科技帶來的挑戰，中華電秉持創新創價的精神，以AI技術驅動永續轉型。自2023年起，公司推動內部碳費基金，鼓勵同仁勇於發想科技減碳技術與應用。在這一精神引導下，中華電研發了「綠色里程數位盤查憑證平台」，結合科學化碳盤查方法，作為交通部推動企業通勤數位盤查的試行平台，精準分析企業員工採用低碳交通工具和公共運輸的多元通勤行為，產出高準確度的碳排放數據，為企業的ESG報告提供參考，同時回饋員工，促進低碳交通行為的改變。

為實踐環境永續理念，中華電在今年8月通過了SBTi淨零（Net Zero）目標的驗證，成為全台唯一超前承諾於2045年達成目標的電信業者。公司積極響應國際倡議，加入RE100和EV100計畫，並參與全台首批碳權採購。此外，公司推動「百種保育計畫」，將AIoT技術應用於保育工作，實現即時監測和風險管理，通過「科技減碳」和「使用再生能源」兩大策略，積極推動低碳轉型，展現以科技創新支持生物多樣性保育及應對氣候變遷的決心。

中華電在2023年底連續入選DJSI道瓊永續世界指數，名列全球電信業第一；今年6月亦被《TIME》時代雜誌評為2024年全球前2%永續企業。中華電信將繼續以AI賦能，建構精實服務韌性，以應對極端氣候挑戰，並持續推動ESG環境永續。