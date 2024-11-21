為振興花東觀光，交通部觀光署今年8月1日起實施台東自由行補助，原訂至11月30日，因民眾反應良好提前至11月23日結束。有民眾氣炸表示，原預訂11月26日到台東旅遊，不知活動已提前結束，導致必須多付錢。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，花東自由行住宿優惠活動為民眾先住宿、先折抵，經觀光署評估經費執行情形，15日宣布今年度的自由行補助將至11月23日止，但縣府將持續向中央爭取延長住宿優惠補助。

觀光署自8月1日起實施台東自由行補助，為鼓勵自由行旅客重遊台東，並延續暑假熱度、促進淡季旅遊，自10月15日再推出台東自由行補助2.0方案，活動至11月30日或經費用罄為止。

台東光祭作品《介隙：向陽之域》。（蔡旻妤攝）

但因民眾反應熱烈，台東縣政府持續向中央爭取延長並加碼補助經費，除先前已同意追加5000萬元經費外，日前更再加碼挹注3000萬元，因花東自由行住宿優惠活動為民眾先住宿、先折抵，預算用罄即會宣布提早結束，經觀光署評估補助經費執行情形，於15日宣布今年度的自由行補助將至11月23日止。台東縣府強調，將持續向中央爭取延長住宿優惠補助。

台東縣府推出「預約台東假期」活動也宣布延長至12月15日，三天兩夜遊每人最低僅888元起，且不設限使用次數、平假日皆可使用。更加碼只要預定行程，即可抽iphone16，預定愈多次中獎機會就愈高！抽獎結果將在12月20日在《台東就醬玩AmazingTaitung-台東縣交觀處》臉書粉絲專頁公布。