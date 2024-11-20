海軍前艦長呂禮詩日前參加第15屆珠海航展，因在接受陸媒採訪時提到「要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強」引發熱議。呂禮詩近日返台，他指出自己哽咽的原因，一是質疑中國從鴉片戰爭遭列強踐踏站起來了，難道不能說嗎？二是痛批退役少將于北辰拱火叫戰，對得起良心嗎？

「軍人，他們可能派駐在中國大陸，這麼大，天南地北。他的太太、一般稱叫『軍嫂』，那軍嫂跟小孩怎麼辦？」呂禮詩19日在《全球大視野》節目指出，他們就會調查這一區裡面，到底有多少軍人的小孩在這裡就讀；他們由當地的戰區派車，當然不是軍車、他們另外派車、行政車輛，送小孩上學、接小孩放學，讓你們軍人在外面戍守邊疆，為國家爭光榮的時候，一點也不會擔心你的家小沒人管。

小艦長怒嗆于北辰:我"講專業"你卻"造口業"|【全球大視野】精華版 ‪@全球大視野Global_Vision‬

呂禮詩提到，最近中國大陸非常流行的一句話「陳母問勇」，就是在西藏陣亡的一個將士，他媽媽什麼都不問，只問一句：我的兒子夠不夠勇敢？大家認為，人已經去了，人在人情在、人走茶涼？「不是！」他們把這一位母親接到部隊裡，說：我們這一班，都是妳的兒子！我們都來向妳盡孝！妳有什麼要幫忙的，我們大家都來幫忙；絕對不會讓妳一個人在家裡面，需要幫忙的時候，只能哭、只能夠難過。

「人家說我為什麼哽咽？我其實幫我們中華民國留了一點顏面！」呂禮詩直言，前面一片全部通通都是中國大陸的媒體，于北辰非常吃味，他說：為什麼你有央視？「到處都有央視啊，你只要人一聚起來，大家一訪問，央視就來了！」央視在那個航展裡面，最少有三個直播間；沒見過世面，不要講小家子氣的話。「我從來就沒有講過，我哽咽的第二個原因。」

呂禮詩強調，第一個原因，當然是從1840年鴉片戰爭以來，中國何時沒有受到這些帝國主義、法西斯主義的踐踏、蹂躪？什麼時候沒有？直到對日抗戰勝利之後，在那個之後才沒有。在這個之間，中國人堅苦卓絕、撐過來了！然後現在整個中國，強起來了！難道，不能說嗎？

「中國站起來了、強起來了，難道不能說嗎？你不是中國人？你好意思說嗎？」呂禮詩拿出資料照片圖板質疑，于北辰曾說「統一是所有中國人要過好日子」、「自己是中國人，家住台灣」，這是誰講的？你說這個是人家幫你剪接的？包括這位訪問的小姐，現在都還在東南衛視，「你的這個內容，是有錄影的喔！你再繼續講？到時候調出帶子的時候，可就不是光打臉而已！」

呂禮詩表示，第二個原因，于北辰一天到晚拱火，賴清德一天到晚在那邊叫戰？「等你去看了珠海航展、實際上的珠海航展，那個裝備戳不破的！你就看到人家的軍力這麼強，你曾經擔任過中華民國國軍，你覺得你的學弟、學妹，要這樣上戰場送死？你會不會覺得很難過？你會不會覺得你今天為了錢、你就是為了錢，在這些綠媒裡面胡說八道，你對得起你的良心嗎？」