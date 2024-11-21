貨櫃航運大哥長榮股價持續改寫新天價，2021年疫情期間高點進場的投資人全數解套，資深分析師蔡明彰表示，即使今年迄今累計漲幅超過7成，但美國CPI卻才剛觸底反彈，明年可望複製航海王時代的250%漲幅，且以15%的超高殖利率來看，長榮穩居權值股之冠，點名還有華碩、中信金等5檔不僅高息，股價又抗震。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，長榮順利刷新減資前的高點233元，重點就在於高股息，身為明年高股息指標，長榮前3季已經賺進5個股本，第4季目前看來淡季不淡，全年EPS預估68~70元，以保守配息率5成推算，有配息34元實力，殖利率高達15%，稱冠台股權值股。

再來看千億ETF巨嬰00940（元大台灣價值高息），即使規模由2000億元縮水，但現在仍有1600億元，高息ETF調整成分股的潛在買盤，就是長榮的最佳護身符，且目前年報還沒出爐，也讓股價更有想像空間，

同時，蔡明彰援引歷史數據分析，2021年長榮績效高達250%，當時美國CPI（消費者物價指數）開始上漲，亞洲貨主爆發搶運潮，將大量貨品運到歐美，也使航商大發通膨財，2022年美國CPI達到9%高峰，創下40年新高，長榮卻只漲14%，甚至到2023年CPI開始下降，長榮反跌12%。（文章未完…全文見此）

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