環球音樂大中華區（Universal Music Greater China）與大陸原創音樂廠牌摩登天空（Modern Sky），21日宣布戰略合作協定。這一合作將使摩登天空豐富的音樂內容通過環球音樂集團的全球發行網路進一步拓展其國際影響力，同時，摩登天空也將為環球音樂集團在大陸當地語系化業務提供支援。此次協定的簽署為雙方未來更廣泛的合作奠定了基礎，共同致力於將中國原創音樂及青年文化推向全球使用者，助力大陸音樂在國際舞臺上綻放新的光芒。

成立於1997年的摩登天空擁有龐大的原創歌曲曲庫，並以每年數百首曲目的數量穩定增長。二十多年來，摩登天空在大陸原創音樂版圖的形成中發揮了重要作用，製作並發行專輯超過500張，其中涵蓋新褲子、重塑雕像的權利、二手玫瑰、痛仰、謝天笑、五條人、聲音碎片、張薔、馬頔、堯十三、阿肆、曾軼可、TizzyT、黃旭、KAFE.HU咖啡胡、P.K.14、清醒、左小祖咒、超級市場、美好藥店、達達樂隊、海龜先生、馬賽克、後海大鯊魚、文雀、梅卡德爾、瘋醫TheFallacy、大波浪、木馬樂隊、Joyside等中國頗具影響力的樂隊和藝術家。

目前，摩登天空服務超過150組音樂人，其中不乏Matt呂彥良、Click＃15、Aflou阿弗婁、DOUDOU、法蘭克福頭盔、Shii等近年來備受矚目的新興藝術家。這些音樂人風格更為多元、視野愈加全球化，代表了中國新一代充滿活力的聲音，展現出大陸音樂的獨特魅力與蓬勃發展潛力。