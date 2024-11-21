去年新北市發生割喉案，未成年犯罪引起關注，台北市議員汪志冰發現，北巿2019年至2023年高中職以下學生犯罪累計共有3433人次，去年更較5年前增加1.2倍，且國小生竟爆增7.3倍。教育局表示，將建置完善的校園安全數據管理機制，讓校長了解各校性平、霸凌和少年犯罪等案件數，讓校長個別化處理降低數字。

國民黨台北市議員汪志冰。（本報資料照片）

汪志冰指出，依北巿教育局資料顯示，2019至2023年高中職以下學生涉刑事犯案學生累計3433人次，高中職生占最大宗65％，且每年犯罪學生人數從2019年406人次增加至去年881人次，激增1.2倍，其中國小生竟從14人次大幅增加7.3倍至102人次，而國中及高中生人數則分別增加1.74倍及2倍。

她說，學生常見的犯罪類型，5年來累計前3大排名依序為傷害、詐欺及偷竊，分別有1118人次、715人次及709人次，其中詐欺從2019年51人次增至2023年250人次，暴增5倍，其次則各增加3倍；各學程最多的犯罪類型，高中職詐欺類628人次，國中小同為傷害類各有316人次及218人次。

汪志冰擔憂，部分青春期學生無法判斷利弊得失與行為後果嚴重性，因而衝動犯案，少子化愈來愈嚴重，學生犯罪人數卻愈來愈高，除造成校園安全威脅，也成為社會隱憂。

她點出，教育局雖已有協同警察局或婦幼隊，每年分上下2學期各舉辦150場，共計300場的法治教育巡迴宣教，由台北巿高中職以下共286所學校自行申請，但也有學校整年都申請不到，甚至有學校根本不申請，宣教也沒有太大效果。

汪志冰要求，教育局對於法治教育宣導機制應調整作業方式，按公平原則使每間學校學生都能理解涉及犯罪的嚴重性，每年寒暑假前也應與警察局增加宣導場次。

教育局長湯志民回覆，除讓家長知道法治教育的重要性，有助於對孩童的教育以外，也將建置完善的校園安全數據管理機制，統計包含性平、霸凌和少年犯罪等案件數，若有超出平均數字，則要求校方個別化處理降低數字。

教育局表示，除上下學期300場法治教育巡迴宣教外，若校方有需求也可提出，每校每學年至少都要舉辦1場，並鼓勵各校將法治素養教育融入各學習領域課程，如公民、社會和資訊等，並於寒暑假期間規畫法治教育營隊活動。

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