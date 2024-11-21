桃園市長張善政今天前往桃園區公所，出席「113年度陽光法案系列專精研習」。張善政表示，近年桃園人口快速成長，重大公共建設在桃園如火如荼展開，他上任後除了要求市府團隊善用資源，讓每筆預算發揮最大效益，並且也要求公務人員推動建設與政策的過程操守不可以有問題，在合乎法規前提下，確保市府政策皆能順利推行，並獲得市議會及市民朋友的信任與支持。

張善政指出，財產申報作業相當繁瑣，但落實公職人員財產申報是建立民眾對政府執政信心的重要關鍵，隨著公職人員財產申報授權制度的建立，以及法務部去2023年9月開始，擴大授權服務由每年1次提高為8次後，大幅減輕申報人在繁忙公務下，自行查詢財產資料的負擔，更降低申報義務人自行填報財產資料錯誤情況。

政風處表示，本次研習課程針對與公職人員息息相關的財產申報及利益衝突迴避制度，邀請監察院及法務部廉政署講師，就細瑣的規範內容，以深入淺出方式講解相關案例、規範流程及注意事項，讓參訓同仁可以更加瞭解財產申報及利益衝突迴避規範重點，專心於公務及為民服務工作。

政風處進一步表示，公職人員財產資訊公開，接受公眾監督，可增進市民對公務員操守的信賴，市府未來將持續運用各項時機宣導陽光法案，並以服務的立場與角度，持續鼓勵申報義務人採用財產申報授權制度，同時也提醒公務同仁應避免利用職務機會，影響公權力的正當行使，以落實桃園市政府「透明、公開、效率、清廉」廉能施政理念。