國民黨桃園市議員徐玉樹今天在審查警察局民防、義警、守望相助隊相關預算時，針對警方已經11年沒有編列預算換新雨衣，而大部分也已經損壞，民防義警在執勤時被迫使用自己雨衣，除了沒有辨識度，對健康安全也沒有保障，要求警方設法籌措經費，添購新的雨衣。

市議員徐玉樹表示，桃園市警察局114年度預算編列了民防、義警、山地義警冬季制服經費，人數總共2640人，每人4000元總經費1056萬元，還有守望相助冬季制服，人數1萬4000人，每人4000元，經經費5600萬元，對於這些預算他表達支持之意。

徐玉樹指出，警方明年為民防、義警、守望相助隊員添購冬季制服之際，最重要的雨衣卻付之闕如，上次發放雨衣是102年，距今已有11年，由於執勤時經常遇到下雨，警方發的雨衣，不但可以防風、防雨甚至冬天還可以保暖。

徐玉樹今天在審查警察局預算時，為民防、義警及守望相助隊員請命，希望警方為了他們的健康及生命安全，籌措相關經費，購置新的雨衣，尤其雨衣已經用了11年，大部分早已毀損不堪使用，執勤的民防、義警或守望相助隊員遇雨只能穿上自己購買的雨衣，造成無法辨識，形成安全顧慮及很多困擾。

市議員葉明月、吳進昌、李柏坊也在審查警察局預算時，要求警方做好發放守望相助冬季制服工作，他們抱怨，距離上次發放制服已經將近10年，今年警方開始為全市守望相助隊員發夏季制服，卻發生量身訂作的尺寸與實際發下來的制服不合身狀況，如果送給廠商修改，夏季都變成冬季制服了，不如就用套量方式，分成大中小規格，讓隊員選擇適合自己的尺寸，希望明年的守望相助隊冬季制服，不要再發生類似情況，造成隊員不滿。