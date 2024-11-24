國民黨立委李彥秀等日前提出《地方制度法》修正草案，擬取消人口限制，直轄市不論人口數均可設置3位副市長，被外界解讀是為台北市副市長李四川參選新北市長解套。台北市長蔣萬安表示，尊重立院討論和決議。

《地方制度法》規定，直轄市需超過250萬人才能設第3副市長，台北市人口已跌破250萬，李四川作為下屆新北市長參選呼聲最高的人選之一，若參選後辭職，北市僅剩2位副市長。而對於藍委提案修法，蔣萬安表示，尊重立院討論和決議。

另，勞動部霸凌爭議持續，原勞動部長何佩珊請辭獲准後，由民進黨立委洪申翰接任，但因學歷為大學肄業、環團出身且早就知情原北分署長謝宜容霸凌，引起民眾質疑。蔣萬安則強調，民眾期待的是希望能夠盡快給社會一個真相，給離世的公務人員一個公道。

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