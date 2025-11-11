紫微斗數老師姚本軍指出，陀羅星象徵著「內在迷霧」與「現實重整」，當它於冬季降臨，許多人會陷入反覆思考與選擇焦慮。它讓人懷疑過去的堅持，也逼人正視被忽略的內心聲音。對4個生肖而言，這股力量或許帶來困惑，但也正是釐清目標、重新定義價值的轉折契機。

生肖狗

陀羅星讓生肖狗重新審視職涯方向，原本穩定的節奏被疑問打亂「這真是我要的嗎？」職場變動、流言或團隊調整都讓你感到不安。雖然猶豫使行動變慢，但若能冷靜觀察、不急著否定自己，反而能在反覆中看清志向，把「想離開」化為具體的轉型動力。

生肖馬

陀羅星使生肖馬的直覺變得不再篤定，職場上可能出現權責模糊、部門調整等情況。雖然你渴望前進，卻被外在變化拉住腳步。此時若能學會放慢速度，細看細節、調整節奏，反倒能補足過往的耐性與思考，為下一次的躍進築起更穩固的基礎。

生肖虎

陀羅星讓生肖虎在金錢與投資上出現遲疑與反覆，原本大膽的決策忽然變得猶豫不決。部分人可能面臨收入波動或判斷失誤。與其焦躁，不如趁機檢視財務漏洞，調整支出、強化理財觀念。當心念歸穩，財務體質會更健康，也為後續的事業鋪好基石。

生肖龍

陀羅星使生肖龍的事業與外部環境連動劇烈，跨地或合作計畫多有變數。雖然策略反覆、安排頻繁修正，但這些震盪也可能開啟新市場與新舞台。起初會有不安與混亂，但只要保持彈性、視變動為推力，最終將迎來更廣闊的視野與發展機會。

