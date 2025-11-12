群光今天下午舉行法說會並公布財報，群光第3季合併營收為248.08億元，季增1.3%，在三大產品線中，鍵盤營收季增幅度最高，產品結構轉佳，加上台幣小幅貶值的影響下，群光第3季毛利率為19.1%，季增1.4個百分點，營業毛利為47.27億元，季增8.8%，營業費用率在第3季持續下降至9.6%，營業利益率達到9.5%，較第2季改善1.7個百分點，營業利益達23.58億元，季增23%，本業獲利較第2季改善，單季稅後淨利為20.86億元，淨利率為8.4%，單季每股盈餘為2.87元；單季營收、毛利、毛利率、營業利益、以及營業利益率均達今年以來新高。

就產品別來看，第3季鍵盤季增4%，高於影像及電源營收增幅，促使第3季產品組合優於第2季；為持續提升鍵盤營收及獲利率，群光第3季出貨重點放在商用機種的LED背光NB鍵盤，因此LED背光NB鍵盤滲透率高達49%，突破歷史新高，也推升前3季的滲透率至47%，優於去年同期的45%；Tablet & 2-in-1 Device鍵盤自第2季起，客戶需求增溫，第3季表現持續走高，電競鍵盤第3季出貨亦自第2季回升，因LED背光NB鍵盤、Tablet & 2-in-1 Device鍵盤、電競鍵盤同屬高單價鍵盤產品，第3季表現亮眼，帶動高單價鍵盤營收季增5%，為推動鍵盤營收成長的主力。

群光前3季合併營收為達725.84億元，年減3.5%，營業毛利為133.77億元，年減12.8%，合併毛利率為18.4%，營業淨利為64.2億元，年減17.9%，稅後淨利為58.31億元，每股盈餘為8.01元，淨利與每股盈餘均為同期歷史次高。

群光表示，今年的影像產品以筆電影像模組以及商用監控攝影機表現最為強勁。隨著消費者對影像品質的要求越來越高，筆電客戶逐步提升影像模組規格，有利於推升影像模組單價，今年前3季筆電影像模組營收成長19%，呈現價量齊揚趨勢；AI影像中的商用監控攝影機今年以來表現未受全球總體經濟影響，客戶需求暢旺，群光側重高規格商用監控攝影機，因此不但具有高平均單價，亦為影像產品中的高毛利產品，前3季營收已成長35%；同期影像模組佔影像的營收比重將近一半，加上高附加價值的商用監控攝影機營收快速成長，影像產品組合持續改善，整體獲利表現亦優於以往。