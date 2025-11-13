美國「彭博社」11日報導，烏克蘭國防工業持續與北約成員國協商工業合作，規劃在芬蘭等國建立工廠，運用烏俄實戰驗證的技術指標，加速量產先進軍用無人機。

報導指出，烏國無人機大廠「TSIR」，近期和芬蘭「Summa Defence」公司達成協議，將在芬蘭新設無人機工廠，藉此避開俄軍空襲威脅，為烏軍與芬蘭提供先進無人機。此外，烏國Skyeton公司獲外國投資，在斯洛伐克、丹麥與英國生產長程無人機；「FlyWell」無人機產業聯盟為主的多個烏國企業也與歐洲多國合作，將把最新型無人機派往烏俄戰場測試，驗證性能指標，提升北約盟邦的反無人機作戰能量。

報導說，烏國年產400萬架無人機，規模遠超美國的10萬架，種類更是已超越所有北約國家的總和；烏國副總理兼數位轉型部長費多羅夫表示：「參與烏俄實戰考驗，已成無人機競逐全球武器市場的關鍵指標。」烏國採用的技術指標、低成本量產效能，將是北約各國未來的重要建軍指標。

此外，北約秘書長呂特6日在羅馬尼亞舉行的北約工業論壇上宣布，北約近期彈藥產量持續增加，首度超越俄羅斯年產量。他呼籲各國堅定履行承諾、透過擴大國防投資，應對俄國侵略野心。