中國夢 台灣夢 柯P夢

2018年02月13日 04:10 中國時報 主筆室

大陸年度對台工作會議確立新時代新對台政策，國台辦等涉台部門和官媒開始傳遞新政治訊號，顯示大陸仍將秉持「和平統一、一國兩制」初衷，深化兩岸交流，期望達到心靈契合，最終實現兩岸融一的目標，並以此作為實現中華民族偉大復興不可或缺的拼圖。在中國崛起大趨勢下，對抗不是明智的選項，而應在圓滿「中國夢」的同時實現「台灣夢」。如何盤整20世紀舊觀念，建立21世紀新思維，是綠藍領導人應自省的挑戰，也是台北市長柯文哲「第三路線」須答覆的問卷。

3月初大陸全國人大和政協會議將召開新的換屆大會，預料將加重推動「和平統一、一國兩制」和反台獨的立法和行政措施。年底台灣九合一選舉形同民進黨執政的期中考，去年一整年兩岸關係墜入負面循環效應，敵意上升，武統聲浪抬頭，網路充斥激進言論，顯非兩岸當局和民眾所樂見。

對抗升高的時刻，兩岸宜通盤省思如何建構新時代的兩岸關係。新時代的兩岸關係應包含新時代的「一國兩制」和「台灣價值」，並且從「新時代一國兩制」和「新時代台灣價值」的建構中，探索出兩岸融一新途徑，創造紅綠對話的模式。

什麼是新時代的兩岸關係？新時代的兩岸關係應包含六元素：一、以歷史延續取代斷代切割：中共不應也做不到將中華民國完全抹去，民進黨不應也做不到將台灣和中國切割，紅綠藍都必須面對歷史的全面貌。二、以共促和平取代關門對抗：即使兩岸政治紛歧，仍要堅持對話非對抗、堅持推動交流促合作；應嘗試協商建立海峽中線海空航行器的共同行為準則。三、以國際協作取代勢不兩立：兩岸不應在外交上互拚對抗，應嘗試協商建立兩岸外交互助共同協議，恢復外交休兵。四、以早收清單取代一步到位：兩岸應本實事求是，分階段化解爭議，應協商簽署以終止敵對、建立常態交流為要旨、具有中程協議性質的協議，徐圖融一，而非強求一步到位的統一。五、圓滿中國夢同時實現台灣夢：大陸在規畫新時代一國兩制時，必須考量台灣特殊民情和歷史，考量台灣人當家作主、維持現狀並且參與國際的意願，在圓滿中國夢的同時圓滿台灣夢。

關鍵在蔡英文，蔡總統2011年競選時曾提出「台灣共識」，要先以民主程序匯集台灣各政黨間對於台灣海峽兩岸關係的共識，再以此作為兩岸間的談判基礎。但至今為止，蔡總統沒有推動落實台灣共識的程序，自然提不出台灣共識的內容。

2016年大選，蔡英文改以「點亮台灣」、「英派革新、台灣好政」作為競選口號，主攻公共政策。雖然蔡政府始終咬定，民眾選擇民進黨就是選擇放棄「九二共識」，然而，選舉期間，蔡反覆使用「維持現狀」卻不曾說過不要「九二共識」，民調也顯示維持現狀才是台灣共識。民進黨堅拒「九二共識」就必須提出能恢復兩岸交流、維持現狀的兩岸「新共識」，但至今為止，蔡總統不同場合的重要談話更多的是回應綠營對她的期待，在整合台灣、建立內部共識上甚少建樹。

對比被蔡總統要求再確認台灣價值的柯文哲，柯更勇於帶領綠營跳脫意識形態的束縛，務實地為台灣、綠營找出路。他提出「15新觀點」，以「4個互相」推動台北─上海雙城論壇。之後再提「進步價值」與「台北價值」，希望扭轉台灣黨派鬥爭的政治風氣。柯的進步價值和蔡相似，都包含民主、自由、開放、多元，但柯更強調溝通和包容；而台北價值講的主要是公民社會的軟實力，還不足支撐柯P第三路線版台灣論述的主軸。

民調顯示，台灣人並不拒斥當中國人，而是拒斥急統；更多青年希望的是機會，是分享大陸崛起的和平紅利。但北京未曾表達過急統的意念或作為，自鄧小平以降的領導人，始終堅持和平統一、自然的融合，只在反台獨時才施出硬的一手。台灣各黨派與其一味醜化「一國兩制」、妖魔化北京，不如多構思如何在兩制中創造出最符合台灣利益的協議框架，確保台灣人當家作主的同時，也能分享大陸發展機遇和成果。

蔡總統受深綠束縛，柯P面對藍綠夾攻反而有機會提出新時代台灣論述，有機會帶領綠營走向新綠營，果真如此，柯P的進步價值就完整實踐。這才是柯P夢的最高價值。

(中國時報)