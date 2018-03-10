周小川批比特幣 一夜暴富不好

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中國時報
／北京報導

被大陸媒體封為「人民幣先生」的中國人民銀行行長周小川昨表示，比特幣及其分支產品出得太快，不夠慎重，可能帶來很大負面影響，而人行不太喜歡投機性產品，讓人有一夜暴富的幻想，這不是什麼好事。他並提到，全球低利率告一段落，大陸貨幣政策將做出回應。

周小川等人行官員昨出席大陸第13屆全國人大第一次會議舉行的部委記者會，在被問到有關比特幣被監管喊停等問題時，周小川表示，比特幣及其分支產品出得太快，不夠慎重，如果迅速擴大蔓延，有可能給消費者帶來很大的負面影響，也許也會對金融穩定、貨幣政策產生一些不可預測的作用。

周小川表示，從人行的角度而言，首先是把不慎重的產品先停一停；有些有前途的產品也須經過測試、認證，確實比較可靠後再推廣。他還強調，人行不太喜歡那種「創造可投機的產品」，讓人都有一夜暴富的幻想，這不是一件什麼好事，而是要強調「服務實體經濟」。

提到國際經濟情勢，他指出，全球經濟多個地區出現復甦跡象，過去全球範圍內的低利率將告一段落，大陸未來經濟增長依靠數量堆積會減少；而廣義貨幣在經濟中的量非常大，這些錢可以用得更有效率，大陸在貨幣和外匯政策上會有相應的回應。

至於未來大陸將組建新的金融監管架構，周小川表示，金融監管體制進一步改革，包括成立國務院金融穩定發展委員會，其辦公室放在人行，表明人行將在新的金融監管框架中起到更重要作用。

他指出，過去監管體制出現一些空白，金融監管出現一些缺陷，人行要增強監管機構之間的協調，以維持金融系統健康。而金融監管機構改革，也參考國際金融機構的設計，至於「雙峰監管」，則還要繼續觀察。

所謂「雙峰監管」模式，是參考英國超級監管機構模式，設立兩大監管機構，分別負責對金融市場進行宏觀審慎監管和對金融機構行為監管。

(中國時報)

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