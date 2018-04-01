撞上護欄 重機騎士斷兩截慘死

2018年04月01日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

36歲魏姓男子昨日凌晨騎著大型重機在台86線快速道路，由歸仁往台南市區方向行駛，疑因擦撞中央分隔島護欄衝擊力道過大，身軀當場斷成兩截；上下半身相差17公尺遠，驚悚死亡的情狀，讓家屬悲痛萬分，質疑是遭其他車輛撞擊導致。警方初步調查，死者未有被車輛輾壓及拖行痕跡，檢警正進一步釐清事故原因中。

警方調查，昨日凌晨2時許，魏男騎著排氣量近800C.C、140匹馬力，價值百萬的MV AGUSTA（奧古斯塔）Dragster 800 RR大型重機上了86線東西向快速道路，行經西向3.3公里處，因不明原因撞上中央護欄，魏男身體斷成兩截當場死亡，上、下半身相差17公尺遠，現場血跡斑斑，機車更往前滑行了400公尺才停止，左側車身滿是擦痕。

警方調閱事故現場前後的監視器畫面，確認在魏男行經事故路段期間並無其他車輛經過，直到後方有車輛駛來，目睹慘況才報案。警方指出，該路段速限90公里，加上又是下坡，研判應該是車速過快加上視線不良導致。

由於魏男死狀悽慘，家屬懷疑是否遭撞擊，或是凌晨視線不清遭後車輾過，才會造成如此嚴重後果。警方初步調查後，認為遭輾斃的可能性不大，由於事發時天色昏暗，加上並無出事現場的監視器畫面，檢方將擇期解剖釐清真相。

(中國時報)