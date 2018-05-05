賴雨農 讓世界看見台灣之光

2018年05月05日 04:10 中國時報 劉育良 場地提供學學文創志業 專訪場地提供學學文創志業

西安凱悅酒店。（UNOLAI提供）

蘇州音昱水中間。（UNOLAI提供）

上海大戲院。（UNOLAI提供）

台北101外型燈光亮麗，讓人眼睛一亮。（UNOLAI提供）

他專注凝望台北101燈光變化，近5年來這棟他最熟悉的大樓，「燈，亮起來了。我的成績單，台灣的聚焦，全球的目光！」他參與2次101跨年煙火的燈光秀，去年底完成外牆燈光改造，讓101更有「優雅的外型、專業的內涵」。「我從光出發，但，光不僅止於照明，而是可以服務建築物、服務看建築物的人，是一種昇華的美學。」他是現任「國際照明設計師協會」全球11位董事之一、也是華人第一位，肯定了他在17年燈光設計的認證，他是UNOLAI集團負責人賴雨農。

賴雨農領軍的UNOLAI集團旗下的十聿建築照明，成功打造大陸大連的跨海大橋燈光、上海虹橋天地演藝中心和上海大戲院的燈光造景、西安凱悅酒店等知名景點、建物的燈光，更將設計成績在洛杉磯萬怡酒店、馬尼拉的菲律賓證券交易所、日本福岡君悅酒店宴會廳等國際性重要建物落實，這些都是他引以為傲的跨國作品，「我在各地貢獻了專業，也該為我的故鄉做點事，當機會來了，就特別重視和把握。」重情念舊的他堅持信念，花了2年時間，打動台北101專業管理團隊，順利接下2015跨年煙火的燈光秀，當晚倒數後順利亮燈，他才鬆口氣：「我站在全台灣、甚至全球的人都在看的焦點上，是使命也是榮耀。」

好看節能是王道

那一晚畢其功於一役挑戰成功，讓賴雨農對於這棟台北地標、台灣形象的摩天大樓，激發出更多的想像空間和願景，「始終相信設計是有影響力的，光就和空氣、水一樣，摸不到，卻不能沒有。從以前光只是需要品，到現在變成光可以為人們做什麼；從學會懂得用光，到近而了解光對人和物、景的影響。」以此思維移轉至台北101，開始他另一層面的脫胎換骨，只因他深信：「燈光只是打亮，那沒有意義，好看和節能，才是王道。」

他表示，台北101落成10年，第一次請專業照明為這棟大樓量身打造，全新的燈光照明，101有了新風貌，就理性的技術層面，不但省電節能70％，更把建築的語彙重新整理一遍，定調燈光，用最新的控制系統去控制燈光，讓1000多盞燈光都能「智能化」變化色彩。就感性程度，看著101的亮光，昂首向上，抬頭挺胸，何嘗不是是一種內心的激勵，當然，「最終呈現和世界所有高樓媲美的經典燈光場景，同時，擁有其他大樓做不到的燈光效果，也是我在燈光設計領域最自豪的地方。」

他學燈光，專精於燈光美學，作品分布於世界各大城市，參展和受邀演講無數，對他來說，燈光是他發光發亮的本業，自認是設計師，如今，他又加了「經營者」身分─UNOLAI集團負責人，經營旗下包括在台北、紐約、上海3地擁有35位員工的「十聿建築照明」，以及負責新媒體藝術、互動投影的「UNO LAB」，和著手產品設計開發的「UNO LIGHTS」3大區塊。每年超過100個案件的開發完成，當他在各地陸續點亮每盞燈光之際，也點亮台灣這盞燈，「讓世界發現台灣有很多好的設計師，因為建物燈光進而認識台灣，會比單純只知道台灣這個名字來得更有深度和廣度。」用最擅長的燈光設計，讓台灣和國際接軌。

更多訊息可至該集團官網：www.unolai.com。

(中國時報)