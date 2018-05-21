兩岸融冰 蔡須釋出有感善意

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中國時報

陸美經貿談判達成6點共識，也意味著這場近半年的貿易角力戰宣告暫時「休兵」。坦白說，在陸美關係的大結構不變的情況下，早已預示「和解與合作」終將是兩國談判的主旋律。只是陸美貿易破冰之際，也正值小英總統就任2周年，我方也需要端出更多有感的善意政策，才能揮別台海烏雲，吹響和平樂章。

陸美經貿談判第二回合在各界關注下，順利落幕。不同於首輪談判的劍拔弩張，此回談判，陸美雙方破天荒取得高度共識，更同意如何採取有效措施減少美陸貿易逆差的問題。

儘管各界對於此回談判成果「評價不一」，但無庸置疑的是，這場看似「皆大歡喜」的談判，也明確釋出了紛爭長達半年之久的兩國貿易角力，暫時告一段落，甚至迎來一陣「休兵期」。

事實上，從兩國政治經貿關係大局，乃至國際局勢大結構來看，都註定「和解與合作」才是這場經貿角力大戲主旋律。畢竟陸美高層溝通管道始終不曾間斷，貿易往來更是「你中有我，我中有你」，雙方在諸多國際議題上合作不斷；「誰也少不了誰，更遑論撕破臉」。

「他山之石，可以攻錯」。當陸美貿易談判「破冰」之際，正逢蔡英文總統就職2周年，陸美談判雙方開低走高的結果，也足以給台灣方面甚至兩岸當局不少啟發，即「和解與合作」才是兩岸未來的應走之路。

小英昨日針對兩岸關係雖表態繼續「維持現狀」，也重申「不挑釁、不對抗」的「四不」立場，但眼下要推開兩岸和解大門，力度恐怕稍嫌不夠，還須進一步端出更多有感政策。一句話，既要口惠，也要實至。

換言之，民進黨政府既然有心要穩住兩岸關係不失控，在很多兩岸政策上就應該「開大路、走大門」，蔡英文也應勇敢與獨派大喊「分手吧。」，走出一條兩岸和平之道；如此一來，才能揮別當前盤旋在台海上空的烏雲，真正「撥雲見日」。

(中國時報)

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