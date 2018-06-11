陸邀洪秀柱辦青年論壇

2018年06月11日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

近期國民黨重要黨員頻頻登陸。目前人正在雲南參加「雲台會」的國民黨前主席洪秀柱將於7月上旬，率百餘名台青至杭州舉辦首屆「海峽兩岸青年發展論壇」，若再加上與會大陸青年，總計將有300人參與，規模盛大。知情人士透露，由於吳敦義登陸有障礙，大陸先寄希望於洪秀柱，藉由打造一個專屬洪的兩岸交流盛會，甚至成為另類國共論壇，順勢為她拉抬聲勢。

洪秀柱在2016年發起成立的「中華青雁和平教育基金會」將於7月6日在浙江杭州舉辦第一屆海峽兩岸青年發展論壇。論壇以40歲以下青年為主，大學社團幹部、學生會正副會長與一級幹部等校園「活躍人士」為重點邀請對象。行前說明會於台灣北中南都已陸續舉行完畢，參加人數至少130人。

知情人士指出，本屆論壇舉辦地會選擇浙江也是陸方別有玄機，因洪秀柱祖籍浙江，時間點又選在海峽論壇結束後，刻意避開不與海峽論壇撞期，意在提高舉行時的能見度。洪秀柱雖已卸任黨主席，大陸仍給予如此高規格待遇，道理與苦心不言而喻。

國民黨大陸事務部主任周繼祥此前赴京，主要磋商國共論壇與溝通吳敦義兩岸論述，在吳提出兩岸最終目標與統一，與副主席郝龍斌日前說國共是夥伴關係，陸方對吳疑慮已清。在民進黨阻撓下，吳敦義確定無法登陸，加上洪秀柱言論讓北京滿意，在洪能量尚未褪去下，陸方為其量身訂作一個專屬的兩岸交流平台。

(中國時報)