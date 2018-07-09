林智堅4成8支持率 完勝對手

2018年07月09日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市長選情調查

2018新竹市長大選增溫，尋求連任的民進黨林智堅，對上企圖上演王子復仇記的國民黨前市長許明財，加上無黨籍議長謝文進也殺入藍綠戰局，檯面上三強鼎立，但根據旺旺中時媒體集團最新民調，林智堅不僅「完勝」，連泛藍選民對他的滿意度都突破5成，新竹市已儼然翻轉為綠地。

旺旺中時委託艾普羅民調顯示，若由林智堅、許明財、謝文進3人角逐市長，林智堅支持率高達48.4％、許明財15.3％、謝文進9.5％；若僅由林智堅對上許明財，林的支持率則成長到過半的51.4％，遠勝許明財的16.3％。

泛藍選民滿意度過半

論3人誰的贏面最高，林智堅看好度最高來到62.9％，許明財僅7.1％，謝文進更只有4.1％，儘管有25.9％民眾尚未表態，但數字上仍難逆轉林智堅現階段的氣勢。

大贏許明財超過33％

值得一提的是，以政黨傾向評價對林智堅整體表現滿意度，泛藍傾向滿意度高達57.8％，泛綠傾向更高達89％，政黨中立者也給予64.5％滿意度。

從選區細部，過去被視為藍營票倉且投票人口最多的東區，許明財的支持率僅14.1％，林智堅則倍數超車來到49％，也遠遠甩開謝文進的8.2％。

至於謝文進競選議員的主戰場北區，支持率雖略升到13％，但仍大幅落後林的45.2％，甚至小輸許的17.3％；香山區則泛綠情勢明顯，林拿下過半的55％、許14.8％、謝僅有6％。

對於民調普遍看好，林智堅感謝市民的肯定，強調「建設才是王道」，新竹市的改變已經實現，但他不會鬆懈，會用政績爭取市民認同。

許明財陣營執行長黃耀仁表示，許明財長期一步一腳印耕耘，但對比挾行政資源的林智堅仍有段差距，會深自警惕，會針對選舉策略做出調整。謝文進陣營則因要到11日才會正式宣布參選，因此未做回應。

謝文進落後苦苦追趕

此次民調由艾普羅民意調查公司於7月4日至7日執行，有效樣本1070人，在95％信心水準以下，抽樣誤差為正負3％。

(中國時報)