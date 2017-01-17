羅智強：蔣經國救了我父母
國民黨煙硝四起，吳敦義、洪秀柱與郝龍斌陸續宣布參選黨主席，並不約而同打出「經國牌」。有意參選2018年台北市長的前總統府副秘書長羅智強，今早也在臉書聊起與蔣經國的淵源，指出1955年一江山島失守，政府決定執行「金剛計畫」，經國先生親自到大陳島指揮撤退，確認包括他父母在內的全島居民安全撤台，才搭最後一艘船離去。
為什麼有這麼多人懷念蔣經國？羅智強提及日前蔣經國逝世29周年，他陪郝柏村去頭寮謁陵，郝柏村聊到，八二三砲戰時他在小金門擔任師長，當時擔任國防會議副秘書長的蔣經國，在砲火中乘舟來到小金門，聽取他的作戰簡報，那是他第一次和蔣經國會面，在砲聲中談了一個小時，對於前線官兵的士氣，有極大鼓舞。
前總統馬英九則回憶擔任蔣經國秘書時，他把老兵穿著寫有「想家」的長袍請願之事，告訴了蔣經國。在經國先生的指示下，馬英九以「極機密」進行「開放大陸探親」的規劃，名為「穎考專案」，宣解了無數人的思鄉情懷，也開啟了兩岸和平往來的大門。
有意競選國民黨主席者紛紛到頭寮謁陵，卻招來「消費蔣經國」的譏諷。羅智強認為，從正向角度來看「消費蔣經國」的批評，倒可以當成另一種肯定，至少蔣經國有值得「消費」之處，同時也是對有志競選國民黨主席者的一種「勉勵」。
羅智強說，社會大眾不應只看緬懷者到經國先生陵寢前獻花的「儀式」，而是，發自真心、身體力行的效法蔣經國力行親民、身先為公的精神。而這一點，當下角力日深、隱隱撕裂的國民黨，確實讓人覺得是對不起蔣經國的。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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