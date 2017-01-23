颱風重創，年節綜合水果禮盒僅3、4種

受颱風影響，綠農的家年節推出的有機綜合水果禮盒「好果箱」，今年只有3、4種水果。（潘建志攝）

去年受尼伯特、莫蘭蒂、梅姬颱風接連侵襲，農業損失慘重，直到現在還無法恢復。綠農的家每年年節都會推出裝有6、7種水果的有機綜合水果禮盒，今年卻只能裝3、4種，其中僅有風災後種植的小番茄數量較穩定，其他水果都只能聊備一格。

綠農的家創辦人洪輝祥說，受風災影響，許多往年過年前的水果今年都缺貨，屏東的主要水果像香蕉、木瓜、蓮霧等幾乎沒有，蜜棗、芭樂等也只有少量，尤其有機種植更不容易，數量更少。

因此每年都會推出的有機綜合水果禮盒「好果箱」，往年還能搭配6、7種水果，今年種類少了許多。其中數量最多的是小番茄，風災後重新種植，目前正值採收期，產量穩定；另外還有少量的中部柑橘、台東鳳梨釋迦，就只能用這些水果來搭配。

綠農的有機小番茄有橙蜜香、玉女兩個品種，來自屏東九如及高雄大寮，都是有機種植。大寮農友薛仁貴說，因有機種植不易，風災後番茄田共整地新種3次，雖然很辛苦，但看到家人朋友甚至是消費者能安心吃，不用擔心農藥，就會覺得很值得。

洪輝祥說，過年時大魚大肉，更要水果來清腸胃，水果禮盒自用送禮兩相宜，更能幫助因風災受創嚴重的小農。除了好果箱外，綠農也推出小番茄、茶、咖啡、果醋、紅藜、蘆筍等禮盒，可上綠農的家網站訂購。

(中時)