不起眼但重要的角色 川普的指定倖存者舒爾金

退伍軍人部部長舒爾金被指派為川普的指定倖存者。(美聯社)

在美國總統川普(Donald Trump)今在美國國會聯席會議發表國情咨文時，退伍軍人部部長舒爾金(David Shulkin)卻悄悄前往一離開首都、前往一隱密的地點待命，因為舒爾金被川普指派為指定倖存者，若美國領導人發生重大意外死亡，舒爾金將成為美國總統。

根據CNN報導，指定倖存者這個角色的存在，是美國政府在1960年代冷戰時期，因擔心發生核武攻擊而產生的。被指派為倖存者的人必須有資格成為總統，但若有個位階更高的人在重大事件中倖存，這個人將比倖存者優先接任總統的職位。

倖存者的任務是在總統到國會大廈發表演說、眾人齊聚到同一處聆聽時，到一處距首都相當遙遠、隱密、地點保密到家的地點待命。這個角色已被美國ABC電視台製作成電視劇《指定倖存者》(Designated Suvivor)，蘇格蘭裔加拿大籍的男星基佛·蘇德(Keifer Sutherland)在其中飾演一位住房和城市發展部部長，但因劇中的美國總統和高官在國會遭到炸彈攻擊身亡，意外成為美國總統。

舒爾金在成為退伍軍人部部長前，是該部的健康次官，在他被川普提名為該部部長後，獲得美國兩大黨讚揚和支持。事實上川普可以指派為指定倖存者的人選很少，因為國會遲遲未能通過所有他提名的內閣名單，目前川普提名的勞工部部長、國家情報單位部長、能源部部長、內政部部長等都仍未獲得參議院通過，川普已因此大發苦水，表示國會這樣推遲幾近創下紀錄。

(中時電子報)