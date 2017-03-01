國光客運擦撞機車 老翁慘遭輾斃

紀姓老翁騎機車行經該路口時與國光客運疑似擦撞，老翁當場慘死。（警方提供）

台中市自由路與民權路口今天上午9時多發生一起死亡車禍，72歲紀姓老翁騎機車行經該路口時，疑似與54歲羅姓司機所駕駛的從桃園機場到台中的國光客運擦撞，被客運車後輪輾過，老翁隨後倒地，當場死亡，國光客運司機渾然不知撞到人，最後被路人攔下停車查看。

警方初步調查，羅姓大客車駕駛未有酒精反應，事故發生時當時，羅行駛中間車道到該路口時與外側紀姓老翁所騎乘的機車並行，機車後方還有一部小貨車，紀姓老翁遭擦撞當場死亡，整起車禍原因由警方釐清調查。

(中時)