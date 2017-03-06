綠委批警政署陳抗處理不力 葉毓蘭：剃警鬍子前先剃自己

民進黨立委羅致政（右起）、施義芳及江永昌6日舉行「處理陳抗規劃／執行／檢討不力 警 政署長在哪裡？」記者會。（劉宗龍攝）

民進黨立委羅致政（右起）、施義芳及江永昌認為，從去年520至今，社會多起陳抗事件，警政署沒有做好因應，讓陳抗活動出現暴力行為。（劉宗龍攝）

民進黨立委羅致政（右起）、施義芳及江永昌要求警政署必須改進，並具體提出防制作為。（劉宗龍攝）

民主進步黨籍立法委員施義芳等人上午在立法院舉行記者會表示，批評警政署過去一年執行績效太差，施義芳更表示「署長累了，建議他應該休息一下，不要在拖垮執政團隊」。對此，葉毓蘭則在臉書呼籲立委快負起責任，修個可以操作的集會法。「要剃警察鬍子之前，請先剃剃自己的鬍子吧」。

民進黨立委羅致政、施義芳及江永昌6日舉行「處理陳抗規劃/執行/檢討不力 警政署長在哪裡？」記者會，他們認為，從去年520至今，社會多起陳抗事件，警政署沒有做好因應，讓陳抗活動出現暴力行為，要求警政署必須改進，並具體提出防制作為。

施義芳指出，警政署規劃和執行檢討能力不足，顯示警政署長陳國恩還停留在舊政府思維，讓新政府受責難，「署長是累了，建議他應該休息一下，不要再拖垮執政團隊。」

民進黨籍立委羅致政說，黑幫介入民運人士到台灣活動，背後有嚴重政治動機和目的，如果警政署不能硬起來，台灣最賴以維繫的民主自由和人權將遭很大挑戰。

葉毓蘭稍早在臉書PO文表示，「謝謝委員，不只陳國恩累了，全國的警察都累了，就讓我們一起休息個幾天，如何？你真的講得沒錯，陳抗哪能這麼處理？請趕快負起責任，修個可以操作的集會法吧！要剃警察鬍子之前，請先剃剃自己的鬍子吧！」

此外，臉書粉絲頁「靠北警察」也轉貼施義芳批評陳國恩陳抗處理不好的報導，引來許多網友罵聲。網友紛紛表示「裝睡的人是叫不醒的....」、「警察弟兄們集體執行兩天『上班不作為』試試看吧」、「陳抗誰搞的? 現在這個爛政府無能，不會檢討自己，但指責別人、批鬥歷史人物、朝令夕改」、「執政無能，是否總統累了？應該下台休息了」、「看了真好笑，抗議那麼多是誰的問題~千錯萬錯都是別人錯又想找警察麻煩」、「為什麼陳抗哪麼多，就是政府無能阿」。

也有許多網友替陳國恩抱屈，表示「力挺暖男署長」、「我們只有暖男署長，沒有100分部長」、「 支持署長！！」、「推好署長」。

(中時)