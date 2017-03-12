私宅加緊整修 朴槿惠晚間六點搬離青瓦台

去年11月青瓦臺前的抗議者。(美聯社)

(04:30更新 朴槿惠六點搬家)遭南韓憲法法院彈劾的總統朴槿惠在首爾三成洞的私宅已經加緊整修，因為朴槿惠傳出即將在晚間六點將搬離青瓦台，返回這個她在成為總統前居住的的家中。

根據南韓官媒韓聯社報導，一名青瓦台官員今表示朴槿惠將在今天下午六點前搬出青瓦台，返回三成洞的家。原本朴槿惠就打算在明年二月卸任前整修這個家，在憲法法院的判決出爐後，今天已經整頓好其暖氣系統和內部裝潢如牆紙等。南韓英文報紙The Korea Herald報導，內部將設立一個房間讓她的安全人員居住。

朴槿惠在1990年到2013年之間都住在這個1983年建成的家中，韓聯社引述的人士認為，朴槿惠不會對被罷免一事發表任何評論，而是默默搬回這個位於首爾江南區三成洞的家。

週六幾千名朴槿惠的反對者和數量較少的支持者在首爾聚集，反對者要求南韓政府逮捕朴槿惠。在被罷免後朴槿惠喪失免責權，因此可能會面臨刑事罪名。之前支持朴槿惠的民眾和警方發生衝突，兩人在其中死亡，另外有一名74歲男子心臟病發死亡。南韓選舉委員會表示，最快會在5月9日舉行選舉。

(中時電子報)