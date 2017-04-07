分享社會溫暖 台塑暨王詹樣公益信託連6年經濟協助受暴家庭
分享社會關懷、降低家庭傷害，台塑關係企業暨王詹樣公益信託100年起與各縣市「家庭暴力及性侵害防治中心」合作推動「受暴家庭經濟協助計畫」，提供各縣市防治中心轉介之受暴家庭生活補助及教育補助，協助經濟遭遇困境之家庭渡過一時困難，並使受暴青少年持續就學。推動六年來已累積捐助5,100萬元、受惠1,667戶家庭。
王詹樣公益信託106年仍持續推動「受暴家庭經濟協助計畫」，全年度編列預算1,000萬元，並於4月開始辦理第一期「受暴家庭經濟協助計畫」，同時為使補助資源擴展至離島，今年度還將澎湖縣及金門縣新納入補計畫補助範圍。
王詹樣公益信託歷年提供基隆市「家庭暴力及性侵害防治中心」106戶家庭經濟協助，其中105年協助37戶家庭，獲基隆市社會處邀請參加「社工意象，愛與希望」社工日活動，王詹樣公益信託由台塑企業總管理處林振添協理代表出席，接受基隆市林右昌市長頒贈感謝狀。
(工商)
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