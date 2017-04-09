沒時間「做人」 異國婚夫妻試管懷子

桃園市一對台俄異國婚姻的夫妻，結婚2年來因為俄籍丈夫工作繁忙，不但時常飛出國，且一待就是好幾個月，與太太一年見不到幾次面，根本沒時間「做人」，與太太協議之後，決定到衛生福利部桃園醫院接受試管治療。

生殖醫學中心主任黃建勳說，由於先生滯台時間有限，團隊用最迅速的方法，幫丈夫冷凍精子，冷凍完的隔天他就再度出國，妻子則留下接受刺激排卵，等卵子成熟後取卵，病在當日解凍精子，以能強化受精率的單一精蟲顯微注射，進行受精過程，待子宮內膜成熟，將解凍的受精胚胎植入，讓太太成功懷孕。

黃建勳說，過去來接受試管療程的夫妻，大都因為有生理或年齡上的因素，造成受孕困難，需要由科學的方法造人，但因為工作忙碌、沒時間進行「做人過程」的案例還是第一次。

(中時)