和春技術學院調酒國手李廷諺 回三信家商謝師恩

2017年香港美食大獎傳統調酒項目冠軍吳珮綺（左）、王柔涵（右）回到母校三信家商，在學弟妹面前表演傳統調酒。（李義攝）

亞洲盃調酒賽國手李廷諺（左一），香港美食大獎冠亞君吳珮綺（左二）、王柔涵（右二）返回三信家商與母校分享榮耀。（李義攝）

飲水思源！和春技術學院學生李廷諺剛獲選今年亞洲盃調酒賽國手，另兩名學生吳珮綺、王柔涵則在香港美食大獎分別囊括調飲項目冠亞軍，由於三人皆是三信家商畢業，和春執行長羅世雄23日上午帶著他們返回三信，將榮耀分享給學弟妹，也表達對昔日恩師的感謝。

「看到三信家商這片大草坪，實在很懷念！」上周五剛獲選為亞洲盃花式調酒國手的李廷諺說，當年經常在草坪上練習甩瓶，摔碎上千支酒瓶才練就今日的技能，今天他回到三信家商勉勵學弟妹，他表示，三信提供的資源非常豐富，只要學生肯立定目標、勇敢朝夢想邁進，相信每個人都有機會和他一樣站上世界舞台。

李廷諺正在接受特訓，準備參加8月舉辦的亞洲盃調酒賽，希望再次替台灣抱回冠軍榮耀。

2017年香港美食大獎傳統調酒項目冠軍吳珮綺表示，剛開始學調酒時，每天得對著鏡子練習甜美笑容，笑到臉部肌肉僵硬，而且為了不失誤，經常反覆做同一個動作，但只有努力才能獲得成果。

獲得亞軍的王柔涵則說，剛考進三信家商時，對人生其實很茫然，只想輕鬆混過3年，後來在同學邀約下參加調酒校隊，老師不只傳授技術，也教做人處事的道理，因為練習很辛苦，一度想放棄，幸好指導老師郭詠鎰不斷鼓勵，告訴她：「態度決定妳的高度」，她才能奮戰至今。

三信家商校長林岑從3名校友手中，接下競賽獎座，她說，每天早晨、中午、晚上，都有三信的學生在校園各個角落為夢想努力，學校只是提供環境，重點在於他們能夠立定志向，發揮無比耐力去克服種種障礙，爭取對人生的自信，奮鬥過程令站在教育第一線的老師也為之感動。

羅世雄則表示，這2年高職端參加各項大賽的調酒冠軍，紛紛選擇進入和春就讀，除了有名師謝美美團隊指導外，和春也替學生連結業界，提供相關職缺，讓學生畢業後可以立即就業。

(中時)