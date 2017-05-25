籃球》林庭謙換髮現身 心態成熟卻怕瘋狂教練

林庭謙(右二)與父親林正明(右一)、學長吳永盛、吳爸合影留念。(黃及人攝)

赴美就讀打球邁入第2年，且將於明年選讀大學的旅美小將林庭謙，25日帶著全新髮型現身，「畢竟已去美國念第2年高中，我已逐漸習慣，只是上個月在AAU(美國業餘籃球聯盟)打球，真的碰上『瘋狂』教練，害我超怕犯錯。」

身為能仁家商教練「小羊哥」林正明(也是前裕隆總教練)的愛子，24日才從美國返台的林庭謙，看來逐漸已有大將之風，面對媒體問答也很成熟與篤定，完全看不出是個高中球員模樣，不過說起赴美打拚日子，他的回答相當直接。

「因為我念的學校很鄉下，所以每天就是球場、學校與宿舍，練球與讀書是我在那邊唯一能做的，最多就是假日去釣釣魚，」林庭謙笑著說，「在那邊跟來自法國、埃及、哥倫比亞等國球員一起努力打球，彼此之間競爭也很激烈。」

聽到愛子這麼說，林正明不禁也在旁爆料，「其實我最訝異的，還是庭謙在那邊書念這麼好，完全不用擔心課業，不過他也曾跟我訴苦，說他碰上1名防守至上的教練，動不動就換上換下，讓他很擔心上場時間不夠，心態有點變化。」

帶著新髮型出席記者會的林庭謙，卻沒忘記趕緊澄清這並非染髮、只是髮雕。(黃及人攝)

林庭謙連忙解釋，「沒有啦，那個教練出了名瘋狂，只要上去沒做好防守，他就馬上把你換下，換人速度超快，害我很擔心自己犯錯，幸好後來我調整心態，抱持平常心上場就好，才逐漸習慣那個教練的調度方式。」

至於未來大學的計畫，參觀過西維吉尼亞大學、田納西大學、馬歇爾大學等校的林庭謙表示，首先就是希望可以拿到全額獎學金，然後觀察學校適不適合自己，最後才看能否獲取足夠上場時間，在他言談當中，可以充分看出他的自信。

自爆長高快2公分的林庭謙表示，自己在美國打球印象最深刻的比賽，就是差點在1名兩米黑人面前飛身扣籃，可惜球沒扣進，但他強調自己還會繼續嘗試，徹底展現初生之犢不畏虎的精神。

林庭謙接下來先跟能仁家商前往嘉義打配天宮盃，卻還不一定會上場打球，因為他在7月必須返美打AAU比賽，然後8月再回台灣打菁英盃與中州盃，林正明說：「我對庭謙念哪間大學沒什麼想法，仍以他的考量為主！」

(中時電子報)