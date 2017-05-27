小英視察遲到 黃創夏點出台軍隊最可悲：秦檜、宋高宗多

總統蔡英文校閱漢光演習遲到，資深媒體人黃創夏直指是國防危機，並依此點出台灣軍隊最可悲處。(中央社)

國軍重大演習軍「漢光33號」前（25）日在澎湖揭幕，三軍統帥蔡英文總統親赴校閱，但車隊竟晚1分鐘進場，出現演習開始，總統甫下車的奇觀。對此，前新聞雜誌總編輯黃創夏表示，從這些現象顯見台灣軍隊最可悲處，就是「岳飛雖多，但秦檜、宋高宗也多」。

黃創夏以「野武士」為名在《東網》刊文〈戰火開打 蔡英文統帥姍姍來遲？〉，內容指出，戰場局勢瞬息萬變、刻不容緩，且加上走上觀禮台、換裝、想定簡報的時間，真實狀況可能遲到逾10分鐘，「不要小看這10分鐘，對台灣來說，真要發生戰事，恐怕已被打成一片廢墟了」！

黃創夏說，面對這等國防大事，三軍統帥如此拖延、國安高層態度如此敷衍輕率，可說是台灣的「國防危機」，且總統出入有交通管制，交通阻礙狀況發生機率低，竟還可遲到，「暴露出鬆散與漫不經心」。

文末，黃創夏說，僅管台灣軍力不弱，國際排名位列13名至17名間，但最可悲處在於，「儘管在軍隊裡絕大多數都是枕戈待旦的忠勇戰士，然而台灣最大的問題就是：雖然岳飛很多，但秦檜更多、宋高宗也多！」，國軍將士只能無語問蒼天，不知為何而戰、為何而戰。

(中時電子報)