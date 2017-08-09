含酒精成份？ 龜甲萬醬油遭阿聯大公國查禁

知名的龜甲萬醬油，竟被阿拉伯聯合大公國驗出含有酒精成份？（達志影像/Shutterstock）

據阿拉伯聯合大公國《國民報》（The Nationals）報導，知名的日系調味料品牌龜甲萬（Kikkoman Corporation），旗下主力的醬油，日前突然遭到阿聯官方查禁下架，該國環保部發布聲明，指稱經抽樣調查發現，有許多醬油樣品被驗出含有酒精成份，明顯違反該國法律規定，故勒令查禁下架。由於阿拉伯聯合大公國屬於穆斯林國家，對於酒精和衍生飲料有嚴格限制，僅少數擁有特許的飯店和酒吧才可公開販售。這也讓不少日本料理廚師感到震驚，表示自己從未想過醬油會有酒精成份。

創立於1917年，總部位於千葉縣野田市，龜甲萬株式會社是日本最知名的食品與調味料公司之一。生產商品以醬油等各式調味料為主，另外也有香料、味醂、燒酒及清酒等產品。龜甲萬在1949年於東京證交所上市，1990年與統一企業合作，正式踏入台灣的醬油市場；並在1998年赴美成立「Kikkoman Foods, Inc.」，讓知名的「萬字牌」醬油在全球各地飄香。

但阿聯官方此舉，也引發不少民眾的質疑，當地民眾認為，如果違反酒精管制法規，難道海關進口時，都沒發現也沒查出嗎？對於肉品和食物管制如此嚴格，卻讓這個漏洞維持這麼久才被發現，事情恐怕不單純。許多當地的日式餐廳業者，在聽聞禁令後，也陸續貼出公告，立即改換來自大陸的醬油、或乾脆自製醬油以防再出問題。

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(中時電子報)