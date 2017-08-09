ANDY李先鎬奔台 義賣貼身物品做公益

李先鎬對粉絲送愛心。（紅心字會）

李先鎬將來台做義賣。（紅心字會）

韓團神話團員ANDY李先鎬，睽違4年，13日二度為「紅心字會」籌募弱勢兒童餐費活動訪台。來台前夕，他在官網上公佈影片，向大家問好。據悉，這是他自發性拍攝影片，令辦單位及粉絲都感到相當驚喜。

他除了來台做公益，會見愛心粉絲外，也特別從韓國帶來貼身物品，像是神話演唱會上穿過的衣服、神話全體成員的簽名專輯、眼罩、頸枕等進行義賣，還帶來20份文具用品，要給弱勢家庭的小朋友，當見面禮，替小朋友加油打氣。

李先鎬將於8/12（六）上午11點半搭乘班機OZ711抵達台灣，將走一般通關，大方讓粉絲一起迎接ANDY來台，隨後下塌君品酒店，隨即安排媒體訪問，當晚也將在紅心字會安排下，前往圓山大直一帶，欣賞台北夜景。

(中時)