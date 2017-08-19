七夕也要很文學！日系「跨時空」散文療癒情人心

七夕腳步近，誠品書店最新暢榜顯示，書寫「愛情」等療癒系散文尤其受讀者歡迎。（誠品提供）

七夕情人節怎麼過？最新一期誠品書店暢銷排行榜顯示，書寫愛情的「療癒系」散文十分熱門，像是Middle與林夕合著的《閉起雙眼你最掛念誰》，收錄王菲＜曖昧＞、陳奕迅＜你的背包＞等17首經典情歌背後的愛情故事，感動眾多讀者，拿下華文創作類暢榜TOP1；侯文詠睽違6年半的首部長篇愛情小說《人浮於愛》，也在愛情裡的痛苦與慾望中糾結，出版半個月即攻佔華文創作暢榜TOP2。

翻譯文學暢銷榜呈現日本文學「霸榜」的特殊現象，前10名就有9本是日文翻譯書，緊抓「感人催淚」、「探尋自我」及「暖心」關鍵字就熱賣。（誠品提供）

翻譯文學暢銷榜則呈現日本文學「霸榜」的特殊現象，前10名就有9本是日文翻譯書，緊抓「感人催淚」、「探尋自我」及「暖心」關鍵字就熱賣。《在咖啡冷掉之前》、《明天，我要和昨天的妳約會》、《解憂雜貨店》、《便利店人間》、《山茶花文具店》本本暢銷！前三本還有一個特別共通點，即男女主角或場景本身具有「跨時空」能力，進而交織出愛與懊悔、反省與重獲新生的感人故事。

推理小說滿足燒腦欲！日本讀者投票最想讀《満願》

此外，能滿足讀者的好奇心與燒腦欲，探討驚人議題的推理小說則是長期熱賣主題，暢銷書包括《虛像小丑》、《満願》、《白金數據》及《人魚沉睡的家》等。不敗常勝軍東野圭吾，經常透過書寫揭露驚人社會議題，去年作品《人魚沉睡的家》就引發讀者熱烈討論「腦死的判斷」、「器官移植」等議題。此外，獲日本讀者投票最想讀的推理小說的《満願》，同樣在台獲得好成績。該作品收錄六部米澤穗信的短篇推理力作，揭露人類心理的複雜性，令讀者感受到人生的無奈和殘酷，最終痛徹心扉，作品在日本推出後獲得三冠大獎，傲人成績更勝東野圭吾！

哈日讀者有福了！誠品書店首度於桃園台茂購物中心B2微笑劇場舉辦【閱夏•享書•遊樂季】舊書拍賣會，即起至8/29推出中外文圖書、童書、雜誌等萬件商品最低3折起。此外，誠品敦南店自8/25至9/3也在B2藝文空間推出外文圖書特賣會【藏書市】，精選3萬冊生活風格、藝術類外文圖書及雜誌全面5折起！

(中時電子報)