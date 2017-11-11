iPhone是最佳輔具！　募手機助盲友聽見世界

2017年11月11日 16:47 中時 洪安怡

新上市iPhone X掀起換機潮，不少果粉的舊iPhone因此閒置在家，但你的舊手機，可能可以幫助盲友獲得新生活！雙連視障關懷基金會發起「二手iPhone助盲計劃」，告訴大眾智慧型手機不只是明眼人的用品，同時更能做為盲友的輔具，幫助盲友改善生活。

「一個雙目失明的人，為什麼需要使用iPhone？一個雙目失明的人，如何學會使用觸控螢幕？」「誰會想捐iPhone 給雙目失明的人？為什麼我們要鼓勵一個雙目失明的人，盲目追求時尚？」，這是雙連視障關懷基金會發起「二手iPhone助盲計劃」時，最容易遇到的質疑聲浪。

雙連視障關懷基金會執行長駱安玲指出，相較Android系統需要額外裝設app，增加盲用的門檻，iPhone有特別為視障設計的輔助軟體VoiceOver，搭配內建智慧語音助理Siri，透過音控和簡易的手勢，可以讓盲友更容易操作智慧型手機，「iPhone不是奢侈品，對視障朋友來說，iPhone是輔具！」

雙連視障關懷基金會於2015年開始向大眾募集二手iPhone，另一方面開設免費的iPhone盲用課程讓盲友參加，除了學習基本操作外，也教導盲友使用臉書、line等社交軟體，還讓盲友學著自拍，運用手機拓展社交生活，課程完成後就能將手機帶回家。

雙連視障關懷基金會2年多來募得335支手機，扣除無法使用的，仍送出200支左右的手機，今（11）日更進一步舉辦第2屆「盲人好聲音」，鼓勵結訓iPhone盲用課程的盲友，現場在台上操作用手機伴唱，讓盲友持續練習操作，更邀請歌手梁一貞、黃韻玲等人擔任評審、導師的角色，為盲友加油打氣，達到社會參與的用意。

駱安玲說，盲友不一定是全盲，可能有破碎視覺、低視能等各種情況，希望透過這個活動，讓社會對盲友有多一層的了解，增加對盲友的友善程度。

(中時)