高層不合？陳宜民與韓國瑜「王不見王」

2018年01月23日 17:18 中時 李義

國民黨市長選情漸升溫，最早宣布參選高雄市長的立委陳宜民，28日將舉辦首場參選說明會，並邀來宣布不參選台北市長的國民黨政治明新星立委蔣萬安，與被視為熱門人選的市黨部主委韓國瑜站台助講；不過，韓國瑜表示「當天有北部行程不克出席」。

雖然國民黨遲遲未公布高雄市長及市議員初選辦法及期程，但陳宜民競選步調不曾停歇，23日發布將舉辦首場參選說明會「阿民開講，市政深喉嚨」。

公布的助講團及神秘嘉賓名單有同黨立委黃昭順、蔣萬安、王育敏、柯志恩及名嘴唐慧琳，其中，最受矚目的當然是日前宣布不會參加台北市長選舉的蔣萬安。陳宜民說，市黨部主委韓國瑜也將以貴賓身分致詞。

不過，記者致電韓國瑜詢問是否會出席？韓說「當天北部有行程，不能出席」，他強調，陳立委邀約時，有告知「若有空就會出席」。

至於是否願意為國民黨披戰袍？韓國瑜說，這個問題已被問過很多次，對高雄尚不熟悉，讓他跑基層6個月後再說。

陳宜民也再次抱怨，迄今未見市長初選期程及辦法，韓國瑜說，農曆年後就會公布，黨中央有既定的政策。

去年底，國民黨市黨部曾發布新聞，指陳宜民與黃昭順都力挺韓國瑜參選高雄市長，引發陳宜民不悅，一再重申，期盼能有一場君子之爭的初選，並抱怨韓迄今都未拜會包括王金平等地方大老。

陳韓2人是否王不見王？藍營地方政壇也感好奇與不解。

(中時)