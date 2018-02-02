董至成將到大陸演戲 藝人們回應

董至成將去大陸演戲。

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沈玉琳（左）詹惟中出席網路購物台活動。（圖片提供：Yahoo）
宋少卿曾與董至成一起到大陸錄製節目。

董至成昨傳請辭《綜藝大集合》主持棒，將去北京拍戲，他表示，「現在不去，怕以後會後悔。」消息傳出後他也於今致電民視主管，表態有戲劇的邀約，民視也樂見其成期待他在戲劇舞台的發揮，不管是請假或是請辭都沒有什麼分別，也希望他隨時回民視。

沈玉琳昨出席購物網站活動也表示，台灣電視廣告已成死亡交叉，節目一個一個收，只有老節目在硬撐，以前《康熙來了》還沒收，可以幫新生代藝人增進在大陸知名度，作為兩岸認識的窗口，但《康熙》收了之後要去大陸工作就更難，所以藝人要覺醒。戰戰兢兢的環境下藝人也只能選擇到大陸發展，他說，「董哥雖然很愛賺錢，但因為他不愛離鄉背井，一直以來他寧可錢賺少一點，也不願離開家裡那麼久。」會毅然請辭應該是想很久。

曾與董至成一起到大陸參加演出的宋少卿表示，董至成在《流星花園》演杉菜的爸爸，而聲名大噪，2年前東方衛視編導透過他找董至成一起客串錄影，節目播出後反應還不錯，「雖然吃飯時聊天會講到工作，但畢竟不是確定的事，當然也不會說那麼多。」董至成曾透露《大集合》一周錄影一天，「原本想過在錄影前一天回來、錄影隔天回去大陸。」但一來一往就浪費三天時間，可能因此才做出向《大集合》請辭的決定。

(中時)

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