掌舵出雲號準航母 日本迎來戰後首名艦隊女司令

2018年03月06日 14:52 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，日本海上自衛隊（JMSDF）日前宣布，未來駐紮於橫須賀基地的第一護衛隊，將由出身金澤市、現任女性海軍上校東良子接任，成為日本二戰後首位艦隊女司令。現年44歲的東良子，未來將擔負起指揮海上自衛隊4艘重要軍艦的責任，包含出雲號「準航母」（JS Izumo）、旗風號（JS Hatakaze）、村雨號（JS Murasame）和雷號護衛艦（JS Ikazuchi），以及千餘名自衛隊官兵。

出身北陸地區金澤市的東良子，於1992年成為防衛大學首批女性學生，4年畢業後，進入海上自衛隊鹿島號訓練艦（JS Kashima）歷練，最高升上副艦長的職務；2013年轉任瀨戶雪號練習艦，出任艦長一職。並多次隨隊出訪東南亞、印度洋和美國等地，與各國海軍進行交流。東良子和另一位女性自衛官大谷三穂，是日本海上自衛隊近年來大力栽培的女性軍官之二，2015年升為上校，並調往總部擔任教育幕僚職。

日本新型出雲號護衛艦。（圖/日本海上自衛隊）

受到日本少子高齡社會影響、加上首相安倍晉三（Shinzo Abe）大力推動女性勞動力政策，日本陸海空自衛隊近年來增聘了不少女性官兵。就以海上自衛隊來說，從2016年起全面開放各單位招聘女性官兵，目前僅剩潛艇仍禁止；而航空自衛隊則從2015年，包含戰機等所有單位，全部廢除禁令；陸上自衛隊則少數危險度較高的護衛單位仍有限制外，其他也全都對女性人才開放。

目前日本自衛隊中，女性軍官有6%的比例，共有14,000人，如按照每年入職的比例發展，2030年女性軍官比將有望達到9%之多。海上自衛隊中，現役共有4名艦長，不久的未來也能期待，這四位女性艦長中，有人能繼現任總部後勤長近藤奈津枝少將一樣，成為下一位日本自衛隊的女性將官。

(中時電子報)