人類對不起你們！小虎鯨死因「胃內塞滿塑膠袋」活活餓死

2018年03月10日 16:37 中時電子報 林毅 、 黃鈺潔 ／綜合報導 ／綜合報導

《成大海洋生物及鯨豚研究中心》解剖發現，小虎鯨胃裡塞滿各種垃圾與塑膠袋 (圖／翻攝自《成大海洋生物及鯨豚研究中心》臉書)

小虎鯨胃裡塞滿各種垃圾與塑膠袋，還有釣魚的誘餌粉包裝袋 (圖／翻攝自《成大海洋生物及鯨豚研究中心》臉書)

其中一隻小虎鯨胃部已經潰爛 (圖／翻攝自《成大海洋生物及鯨豚研究中心》臉書)

高雄港搶救小虎鯨第二回合～ 成功救回三隻小虎鯨 (影音取自嘉義救難協會)

高雄港昨天(9日)救援了3隻迷途的小虎鯨，當時虎鯨們心肺功能衰弱，情況不太妙，經過《成大海洋生物及鯨豚研究中心》的搶救後，依然回天乏術，但讓人憤怒的是虎鯨們的死因，虎鯨們的胃裡面竟然塞滿了人類所丟棄的塑膠袋。

《成大海洋生物及鯨豚研究中心》表示昨天高雄港發現三隻(1公2母)迷途小虎鯨，原本打算引導牠們出海，但虎鯨們的活動力異常低落，因此緊急啟動救援機制，但成功誘捕後，經過數小時的搶救，小虎鯨們依然回天乏術。解剖發現，其中一隻虎鯨胃袋內塞滿了不明黑色物體，將物體拉出後才發現，這團黑色的東西竟然全都是塑膠袋，足足有18個之多。學者悲憤表示，小虎鯨們根本是活活餓死的，

學者說，小虎鯨瘦骨如柴，明明很餓，卻因為胃部塞滿了塑膠袋，所以根本無法進食，根本是「活活餓死」，另外一隻小虎鯨胃部也塞滿了各種垃圾，還導致胃部潰爛。《成大海洋生物》說這種狀況在擱淺的鯨豚很常見，也是目前鯨豚救援面臨的難關之一。

《成大海洋生物》在臉書上貼出解剖照片後，不少網友難過落淚，直說「是人類對不起你們」、「拜託不要再隨意丟棄垃圾了」、「人類還要害死多少動物才甘願」。

(中時電子報)