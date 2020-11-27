遭鯊魚咬傷 鯨豚擱淺萬里沙灘獲救

民眾今（27日）上午7時許於新北市萬里區沙灘發現一個黑色身影，一度以為是人的遺體，靠近一看原來是1隻鯨豚擱淺在沙灘，立即通報海巡署第二岸巡隊巡邏站及新北市動保處前往救援，由於鯨豚還有生命力，協助脫困評估後將牠野放。

據悉，該鯨豚初步研判為「小抹香鯨科」身長約177公分、寬約40公分，身上疑似有2處遭鯊魚咬傷的痕跡，協助其脫困後，初步評估並無生命危險，由中華鯨豚協會接手處理，利用漁船搭載將其野放，協助牠回歸大海。

(中時 )