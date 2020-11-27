遭鯊魚咬傷 鯨豚擱淺萬里沙灘獲救 11:232020/11/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾今（27日）上午7時許於新北市萬里區沙灘發現一個黑色身影，一度以為是人的遺體，靠近一看原來是1隻鯨豚擱淺在沙灘。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遭鯊魚咬傷 鯨豚擱淺萬里沙灘獲救 訂閱影音： 中時新聞網 民眾今（27日）上午7時許於新北市萬里區沙灘發現一個黑色身影，一度以為是人的遺體，靠近一看原來是1隻鯨豚擱淺在沙灘，立即通報海巡署第二岸巡隊巡邏站及新北市動保處前往救援，由於鯨豚還有生命力，協助脫困評估後將牠野放。 據悉，該鯨豚初步研判為「小抹香鯨科」身長約177公分、寬約40公分，身上疑似有2處遭鯊魚咬傷的痕跡，協助其脫困後，初步評估並無生命危險，由中華鯨豚協會接手處理，利用漁船搭載將其野放，協助牠回歸大海。 (中時 ) #鯨豚 #沙灘 #新北市 #萬里 #擱淺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 風浪過大 宜蘭一漁船擱淺4人平安獲救 10:352020/11/27 社會 單親媽勒斃2子女重判死刑 隋棠「氣到雙頰發燙」怒轟在位者 18:452020/11/26 娛樂 台中大安北汕海堤沙灘侵蝕嚴重 市議員施志昌爭取改善 20:212020/11/21 寶島 北市消防員為績效 詐領民眾申請住警器245組遭約談 16:422020/11/23 社會 喝混濁海水度日 貨輪擱淺快1年 船員曝地獄生活 23:252020/11/19 社會 北市消防員為績效 詐領住警器245組遭聲押 23:482020/11/23 社會 桃市採購17輛沙灘清運車贈送海岸巡護隊 提升志工淨灘效率 15:462020/11/19 寶島 阿翔、籃籃穿誇張水母裝來清潔 水族館工作人員全傻眼 22:432020/11/26 娛樂 轟用「單親媽」名義情緒勒索 陳沂：不要奢求另一半負責 11:322020/11/27 娛樂 工程船大潭電廠外海擱淺 4人受困獲救 21:452020/11/21 社會 社會熱門新聞 單親母勒殺小姐弟遭判死 摯友不捨孩子怒揭露「獄中只想前男友」 - 社會 甜美女師穿低胸上課 彎腰狂洩半乳 網噴鼻血：看了2小時 - 社會 兆豐銀挨美罰57億 前董座蔡友才求刑12年僅判9個月免坐牢 - 社會 人妻不滿尪「吃11年軟飯想離」 婆婆竟冷回：拿出妳碩士智慧 - 社會 養生館藏春色客人絡繹不絕 加價升級「半套」打出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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