先前知名外送平台「foodpanda」（空腹熊貓）為對打競爭品牌，在臉書上登出「大明星們對不起！……只好把代言費回饋給消費者囉！」的廣告，讓品牌的明星代言人吳慷仁「躺著也中槍」，引發了爭議。但風波剛平息不久，日前本刊直擊，穿著foodpanda制服的禾浩辰在路邊進行拍攝工作，還英雄救美為女伴包紮傷口。不知他是否將接棒吳慷仁成為新任代言人，「大明星」話題恐怕又會掀起討論。

在拍攝現場，禾浩辰開心地拿著攝影機邊走邊拍。（圖／本刊攝影組）

禾浩辰十月二十七日下午三點左右，現身在台北市中山區的公園，進行拍攝工作，這一幕中，手上拿著運動攝影機的他邊走邊拍。不久後，一名短髮女子加入，拿著一台相機對著禾浩辰錄影。

禾浩辰與女主角對戲，兩人互動良好。（圖／本刊攝影組）

下午四點出頭，換上foodpanda制服的禾浩辰，提著該品牌的塑膠袋走到女演員身邊，這個橋段看來是女生腳受傷了，禾浩辰帶著包紮用品來英雄救美，詮釋該品牌服務周到、有效率且使命必達的宗旨。

穿著foodpanda制服的禾浩辰，提著手提袋到女主角身邊關心狀況。（圖／本刊攝影組）

不過，十月十四日時，foodpanda才在臉書發出不再用大明星代言的「道歉啟事」：「各位大明星好，foodpanda在這邊誠摯地向各位致歉，對不起，我們真的很想請你當我們的代言人，但是我們知道，大家需要也更想要的是更多的優惠，所以這次我們決定把錢省下來，回饋給所有消費者。你的代言費沒有變不見，只是變成大家喜歡的樣子，相信你們能夠理解。」看似道歉，但其實是想酸對手品牌Uber Eats砸大錢找來蔡依林、林美秀、蕭敬騰、盧廣仲、林志玲和伍佰等多位大明星當代言人。只是這番自覺幽默的言論，卻同時讓自家代言人吳慷仁中槍。

foodpanda「不用大明星代言」引來風波，前任代言人吳慷仁（右）表示，合約已在8月底終止。（圖／翻攝自網路）

當時不少網友紛紛關心起吳慷仁的心情，吳慷仁隨後澄清：「從八月底起，工作就已經結束，不方便多做評論。」想以另類幽默來玩網路議題的foodpanda，反而掀起了負面風波。

禾浩辰因與安心亞演出偶像劇《你有念大學嗎？》培養出好交情，成為「螢幕情侶」。（圖／翻攝自網路）

事隔不到半個月，本刊就直擊禾浩辰穿上foodpanda服裝，拿著該品牌塑膠袋進行拍攝工作，雖不確定foodpanda是否又走回明星代言的老路，但身為偶像劇「男一」的禾浩辰，光是穿上了外送平台的制服，似乎就已經話題十足。對此，禾浩辰經紀人表示：「這是一個戲劇合作，目前還不能透露太多，如果有任何代言機會，我們都非常開心。」

「漢草」一級棒的禾浩辰，之前在電影《逃出立法院》中大秀壯肌。（圖／華映娛樂提供）

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(中時新聞網)