海灣旅遊年 台旅會廣州推介台魅力島嶼

2018年03月17日 15:34 旺報 陳君碩

台旅會北京辦事處組長林蔚以生動方式介紹台灣多個離島。(台旅會提供)

花蓮民宿協會代表黃耀南，向大陸民眾強調花蓮安全及友善的旅遊環境。(台旅會提供)

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（以下簡稱台旅會）北京辦事處，為將台灣的海洋風情推介給大陸遊客，於3月16、17日在廣州接連舉辦兩場「2018海灣旅遊年」推廣活動，並邀請花蓮民宿協會派員專程來向廣州的組團社及一般民眾宣傳花蓮安心、安全及友善的旅遊環境。

台旅會北京辦事處副主任黃桂珠16日在活動致詞時表示，台旅會今年主推台灣海灣旅遊，並特地挑選10個魅力島嶼，作為海灣旅遊的亮點目的地，鼓勵組團社針對臺灣魅力島嶼包裝成海灣主題的旅遊產品，讓更多的遊客能親身去感受臺灣特有的海島風情。而「台中世界花卉博覽會」也將在今（2018）年11月3日開幕，未來還能結合花博、雲嘉南的賞鳥行程，包裝成生態旅遊產品，讓赴台旅遊產品更加優質與多元化。

在本次活動中擔任主講的台旅會北京辦事處組長林蔚，以生動的方式將台灣龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、漁翁島（西嶼）、七美、吉貝、北竿、東莒、小金門（烈嶼）等10個島嶼的魅力推介給觀眾，每個海島的白天與黑夜，都有極其豐富的旅遊資源及不同面貌等待遊客去探索，不論是潛入海裡與美麗的珊瑚礁、海龜、熱帶魚共舞，或是造訪各個小島的神秘海灣與在地美食，抑或是迎著海風靜靜地觀賞璀璨的滿天星空與夢幻迷人的藍眼淚，都能深刻感受到每個島嶼不同的風土民情，歡迎大陸遊客到臺灣體驗跳島旅行和小島探秘之旅。

此外，來自花蓮民宿協會的代表黃耀南先生也在活動當中特別說明，地震過後花蓮所有的景區與觀光景點均正常開放，太魯閣依舊高聳壯闊、六十石山與鯉魚潭依然風光明媚、遠雄海洋公園的歡笑聲還是此起彼落、花蓮文創園區與兆豐農場仍是親子同樂的最佳去處，太平洋的浪潮打在七星潭與石梯坪激起的雪白浪花同樣引人讚歎！他強調，花蓮仍然擁有令人安心的旅遊環境，歡迎大陸遊客到訪花蓮。

(旺報)