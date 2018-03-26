終結草莓5大謠言！專家：講出來會被笑

2018年03月26日 17:46 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

草莓產季即將進入尾聲，不少民眾把握機會品嘗嬌豔欲滴、酸中帶甜的好滋味。但一直以來，草莓背負許多謠言，像是農藥多達20餘種？長相奇怪的不要買？讓許多人又愛又擔心，只能淺嚐輒止；究竟這些謠言是真是假？快來看看專家怎麼說！

謠言一／草莓使用多達20種農藥？

專家這樣說：這是最多人對草莓的顧慮，但苗栗區農業改良場助理研究員吳岱融直言，極少數農民才會使用這麼多農藥，「講出來會被人笑！」一般人根本不會用到這麼多，除非不懂得怎麼使用；同時使用這麼多種農藥，也可能讓病害產生抗藥性，「只能說是特例，更何況也沒有多到20幾種病菌讓他噴。」

謠言二／草莓農藥多，造成蜜蜂減少、死亡，長期吃猶如慢性自殺？

專家這樣說：對此，吳岱融也反駁，養蜂通常不會選在農田周邊，因為草莓有時會使用農藥，蜂農要盡量降低風險；此外，草莓產季是每年12月至隔年3月，蜂箱放牧則是3月過後，產區和產季都錯開，謠言說法並不符合實際情況。

謠言三／草莓形狀奇特、大小不一、紅色不均、味道不甜，是因為用了膨大劑？

專家這樣說：膨大劑正確的說法是「激勃素」，是植物本身就有的生長激素，農民有時為了拉長果柄會使用激勃素，好讓果子能在植株葉片外面充分接受光照，使草莓外觀較紅，也有利於更完整授粉，避免果型不規則。

只不過要注意的是，激勃素雖然能讓果實較大，但如果使用過多，會導致果皮較薄易破、果肉空心鬆軟、遇水容易爛、不耐儲藏，也可由此判斷是否使用過量。但網路上流傳用來判別是否使用激勃素的方法有些並不正確：

●大小不一：吳岱融強調，不能直接用果實大小判斷是否使用激勃素，還要看是第幾期、第幾果支生長出來的果子，第一支長出來的果子本身就會比較大，旁支則較小。

●形狀奇特：和授粉是否完整有關。

●顏色不均：可能是因為照光不均勻。像是果柄周圍發白是因為綠色的蒂頭覆蓋住，光照受影響，導致偏白；也可能是品種本身特性，這個區域不容易變紅。

●味道不甜：甜度和施肥、氣溫比較有關係。

吳岱融強調，激勃素是植物生長的必要激素之一，任何蔬果都有這種激素，只是透過人為讓它的量增加，但對人體沒有影響，反而可能因為不耐儲存影響農民。

土產草莓與進口冷凍草莓的差別。(康健提供)

謠言四／泡過草莓的水變色，因為草莓被染色？

專家這樣說：草莓光是採收就很費工，基本上農民已經沒有餘力做染色這件事，吳岱融說。這是草莓本身的天然色素──花青素，而且草莓泡水後容易爛，尤其受凍、組織受傷後，遇水更容易崩解溶出，形成水中帶有紅色。

謠言五／正常草莓表面的小顆粒應該是金黃色？

專家這樣說：吳岱融解釋，草莓上頭的小顆粒是種子，會隨著果實膨大而跟著改變顏色。最一開始由綠轉為偏白、淡黃色，接著變紅，到了咖啡色已經過熟，所以也可以由此判斷草莓的成熟度，紅色階段是最佳賞味期。

(中時電子報)