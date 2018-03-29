籃協理事長謝典霖看WSBL 推選秀制、加假日場

中華民國籃球協會理事長謝典霖頒發第13季WSBL冠軍獎盃給國泰女籃。(中華籃協提供)

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中時電子報
／新北報導
第13季WSBL季後賽球迷塞爆板橋體育館。(中華籃協提供)

第13季WSBL超級女子籃球聯賽，28日板橋體育館季軍、冠軍戰完美落幕。新任籃協理事長謝典霖獻出WSBL觀戰初體驗，見到爆滿球迷進場觀戰，謝典霖也傾聽各隊心聲，未來將推動WSBL選秀制度，增加假日場次。

彰化縣議長謝典霖3月接任籃協理事長，28日擔任WSBL座上嘉賓親自頒發獎盃給冠軍隊國泰、亞軍台元、季軍電信及第4台電。謝典霖表示，去年瓊斯盃女籃在彰化舉辦就曾看過女籃，但WSBL球迷更多更踴躍，他也樂見更多觀眾進場。

對於WSBL是否該推行選秀制度，謝典霖傾聽各方意見，「台電、台元、電信都有提出，跟SBL相同要一次到位有困難，會經歷過渡期，但確實是可實行的。」

本季WSBL僅一場假日場，對於不少球員、外縣市球迷殷切期盼的假日賽程，謝典霖認為有討論空間，「SBL多數在假日有售票，免費入場的女籃若同樣也辦在假日，進場勢必得有另外方式控管，可以再協調。」

28日板橋體育館坐滿球迷，國泰教頭鄭慧芸盼有更大場館舉辦，「女籃球迷越來越多，板橋已經不夠我們用。學生聯賽都能進小巨蛋，希望成人賽事也能做起來。」

(中時電子報)

第13季WSBL冠軍戰球迷塞滿板橋體育館，不少球迷站著看。(林宋以情攝)
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