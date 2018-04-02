台北市長參選大爆炸！ 學者分析五大動機類型

2018年04月02日 08:45 中時電子報 黃以謙

2018年「九合一」大選即將到來，其中又以台北市長選舉最令人矚目，到目前為止已有11人宣布參選，包括國民黨的丁守中、鍾小平、張顯耀、孫大千，還有民進黨的姚文智、呂秀蓮，建國黨的古文發，以及無黨參選的柯文哲、蘇煥智、邱文祥、李錫錕。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳指出，之所以參選爆炸，背後他們有各自的政治動機。

鈕則勳昨(1日)在個人粉絲頁「行銷扭一下」發出視頻，以名偵探柯南的裝扮，抽絲剝繭分析今年台北市長參選爆炸的原因。他將目前宣布參選之人，依動機考考量分成五大類型：

第一類是「終身志業型」，以國民黨前立委丁守中為代表，他的目標自始至終竟是參選市長，即使此前多次黨內初選落敗也屹立不搖；鈕則勳建議，丁應該將自身形象重塑，並與選民需求連結，爭取加分。

第二類是「項莊舞劍型」，他們參選不是主要目的，而是為獲取政治能量，準備進軍2020年的立法委員大位。

第三類是「刷存在感型」，這些人淡出政壇許久，但依然有理想，希望藉由參選讓大家重新記起自己。（前副總統呂秀蓮？）

第四類是「民意進逼型」，以民進黨立委姚文智為代表，他本人自稱已在「牛棚」內苦練許久，而且藉由民調了解到，民進黨支持者希望能推出自己的候選人，希望利用民意進逼黨中央；鈕則勳認為，即便民進黨這次選擇與現任市長柯文哲妥協，姚文智也在2024年選舉取得先機而立於不敗之地。

第五類是「千呼萬喚型」，在眾人力量無法抗衡柯文哲的情況下，這種人藉由網路優勢與民間聲望的推波助瀾下參選，例如台大教授李錫錕、前北市副市長邱文祥。

(中時電子報)