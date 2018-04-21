大小朋友齊聚豐樂公園聽故事市長夫人盼讓孩子愛上閱讀

2018年04月21日 19:14 中時 陳世宗

大小朋友齊聚豐樂公園聽故事，促進親子交流加深家庭關係，讓台中成為幸福親子閱讀城市。（陳世宗攝）

4月23日是「世界書香日」！立委張廖萬堅21日在南屯豐樂公園舉辦「草地說故事，親子嘉年華」活動，邀請家長帶小朋友走進大自然並培養閱讀習慣。張廖萬堅穿著騎士服與市長夫人廖婉如、陸爸爸說演故事劇坊共同演出童話故事；花博吉祥物「歐米馬」也到現場同樂！

「世界書香日」活動，湧進許多家長帶著孩子坐在草地上，聽故事、看表演，還有小小街頭藝人、二手繪本交換、親子體能運動、家長講座等趣的活動；街頭藝人「陀螺阿伯」也為小朋友帶來精彩陀螺表演，並提供陀螺讓小朋友體驗。

市長夫人廖婉如表示，她時常擔任「如如阿姨」說故事給小朋友聽，希望透過親子共讀讓家庭更溫馨，也能從小培養孩子的閱讀習慣。活動也結合「幼幼爬行抓周活動」，寶寶們爬行抓周的可愛畫面，讓現場民眾直呼「好萌！」、「好可愛！」。

張廖萬堅說，他在104年及106年都在豐樂公園舉辦「草地說故事」活動，深受親子喜愛，去年更湧入近千名家長及兒童；今年擴大舉辦，由家長帶著孩子在大自然氛圍中，一起閱讀、一起遊戲，促進親子交流加深家庭關係，讓台中成為幸福親子閱讀城市。

(中時 )