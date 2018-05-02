律師說法》新手媽媽KTV包廂寬衣哺乳 服務生輪流闖入...

2018年05月02日 00:02 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

有五位媽媽，剛生完小孩，大家相約到某一連鎖KTV唱歌。媽媽們已經事先知會服務生，有需要再進包廂服務就行，但媽媽們卻說，將近5位服務生一直藉口收盤子，輪流進包廂，不僅沒敲門，還不關門，還一個傳一個，看她們哺乳，讓這群媽媽氣不過，站出來控訴，是視覺上的性騷擾。然而男服務生仍在媽媽哺乳時，惡意偷看，一個小時之內，竟有五名男服務生輪流進包廂，讓媽媽們非常生氣。

●法律評析●

因為該案中五名服務生，沒有使用『工具或設備』『窺視他人非公開活動或其他身體隱私部位』，所以不構成刑法第315條之1妨害秘密罪之規定，不成立此罪。

而社會秩序維護法第83條第1款中有提及：「有故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者，處新臺幣六千元以下罰鍰」有某律師事務所認為：「基於罪刑法定主義，既然該條文沒有列舉包廂，即不構成該條要件。」但這種見解顯然有誤，社會秩序維護法是行政罰，不是刑罰，自然不適用罪刑法定主義。

而行政罰所適用的是依據行政罰法第4條之「處罰法定主義」。而該條文雖未規定ktv包廂，但行政罰不能拘泥於文字，否則就如近期才有的「哺乳室」如此隱私場所都無法涵蓋到，豈不是對婦女隱私權係一種侵犯？

當然要判斷場所是否有涵攝到，須先依循「舉輕以明重，舉重以明輕」法理加以推敲。而「舉輕以明重，舉重以明輕」法理之當然解釋問題，是否可超越處罰法定主義？行政法學者李惠宗老師提到：「無明文規定的情形下，倘可依一般經驗或規範認知理所當然可以確知孰輕孰重，從而即可依據當然解釋得出結果。但適用此一法則，以法律所規制的事態與擬判斷的事件，具有同質，且可分辨出『孰輕孰重』為限。社會秩序維護法83條『故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者』警政署認為及於偷拍裙底。李師認為其並非在各該例示之『隱私』場所違犯，因地點『隱密』或『公開』已屬『質』之不同，並非理所當然有『輕』『重』之分，應無從比較輕重，故不能以舉輕明重加以處罰。」

此即需判斷究竟ktv包廂是否屬於「隱私空間」，若不是「隱私空間」則屬於「質」之不同，而不可適用該法律處罰工讀生; 若係「隱私空間」，則可以依照舉重以明輕法理，而認為ktv包廂係隱私空間。本文以為，判斷是否構成「隱私空間」，應以時空背景作為整體判斷依據。如一般廁所，打開門供人共見共聞，即不屬於隱私空間; 而廁所若關門，裡面卻有很多人辦活動，則對內亦不屬於隱私空間，縱有人恣意裸露供人閱覽，對內仍不適用窺視之條文。

而ktv包廂平日係提供包廂客人消費唱歌之場所，服務生平日都可以恣意進入，此時並非隱密場所。惟該日，媽媽曾經告知櫃檯，沒事不要隨意進來。是否可推定其已經不願意別人擅自來打擾？然而縱使如此，仍不可據斷對方構成窺視其隱私的行為。因為服務生可能不知她們在其包廂內進行哺乳，除非這些媽媽們當時已明確跟櫃檯表示：「其將於其內進行哺乳」，此時因為媽媽與櫃檯已經合意溝通，供其進行哺乳使用，應可以推定該包廂頓時成為隱私空間。若對方仍惡意進入，甚至不加以關門，則仍會構成社會秩序維護法第83條第1款，無故窺視他人隱私之罰責。

(惟具體個案,仍須由社會秩序維護法第33條：「違反本法之案件，由行為地或行為人之住所、居所或所在地之地方法院或其分院或警察機關管轄。」由其就具體個案，依法作出行政裁處)。

(中時電子報)